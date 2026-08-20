Cote d'Ivoire: Affectation et orientation 2026 - Plus de 719 000 élèves admis dans les établissements secondaires ivoiriens

La Direction de l'orientation et des bourses (DOB) a rendu publics, le mercredi 19 août 2026, les résultats de l'affectation en classe de sixième et de l'orientation en seconde et en première année du Brevet de technicien (BT). Au total, 719 170 élèves ont été orientés vers les établissements publics et privés du pays.

La rentrée scolaire 2026-2027 se précise pour des centaines de milliers d'élèves ivoiriens. La Direction de l'orientation et des bourses (DOB) a dévoilé, le mercredi 19 août 2026, les résultats de l'affectation des élèves en classe de sixième ainsi que ceux de l'orientation et de l'affectation des élèves en classe de seconde de l'enseignement général et technique et en première année du Brevet de technicien (BT).

L'annonce a été faite à Abidjan par le directeur de la DOB, Segali Stéphane Yéwé, au cours d'un point de presse organisé en présence du directeur de l'Orientation, des Bourses et de la Mobilité, Gbendé Kouadio Saint Clair.

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« Au terme des délibérations, tous les élèves de CM2 et de troisième remplissant les conditions d'affectation ou d'orientation ont été affectés ou orientés dans les établissements publics ou privés de Côte d'Ivoire », a assuré le directeur de la DOB.

Plus de 500 000 élèves affectés en sixième

Les chiffres communiqués témoignent de l'ampleur de l'opération menée par les services du ministère de l'Éducation nationale.

Au total, 500 227 élèves ont été affectés en classe de sixième. Parmi eux, 41,75 % intégreront des établissements privés.

Concernant l'orientation après la classe de troisième, 218 943 élèves ont été orientés en classe de seconde de l'enseignement général et technique ou en première année du Brevet de technicien. Dans cette catégorie, 47,22 % des élèves ont été orientés vers des établissements privés.

Ces résultats sont le fruit des travaux des assises organisées du 3 au 7 août 2026 à Yamoussoukro afin d'examiner les différentes demandes formulées par les familles.

Plus de 600 000 élèves ont utilisé les plateformes numériques

Selon la Direction de l'orientation et des bourses, la phase d'expression des choix des établissements s'est déroulée du 11 au 27 juillet 2026.

Durant cette période, 418 785 élèves de CM2 et 185 215 élèves de troisième ont utilisé les plateformes numériques mises en place par le ministère, soit un total de 604 000 candidats.

Toutefois, certains ajustements ont été nécessaires pour tenir compte des capacités d'accueil des établissements.

Ainsi, les voeux de 24 265 élèves admis en sixième, soit 4,85 % de l'effectif total, n'ont pas pu être entièrement satisfaits.

La même situation a été observée dans le processus d'orientation après la troisième. Au total, 8 090 élèves, représentant 3,71 % des candidats, ont été orientés vers des établissements différents de ceux qu'ils avaient initialement choisis.

Les résultats disponibles en ligne et par SMS

La Direction de l'orientation et des bourses a invité les élèves et les parents à consulter les résultats à partir du mercredi 19 août 2026 à 14 heures.

Les résultats sont accessibles sur les plateformes dédiées du ministère ainsi que par SMS en envoyant le message « DOB » au 9991.

Les responsables de la DOB ont également annoncé l'ouverture d'une période de réclamations, prévue du vendredi 21 au jeudi 27 août 2026.

Cette étape permettra aux familles concernées de signaler d'éventuelles anomalies et d'obtenir des éclaircissements sur les décisions d'affectation ou d'orientation.

À quelques semaines de la rentrée scolaire, cette opération marque une étape décisive dans le parcours de plus de 719 000 élèves ivoiriens appelés à poursuivre leur scolarité dans le secondaire général, technique ou professionnel.