Cote d'Ivoire: Saïoua - 35 personnes interpellées lors du démantèlement de 7 sites d'orpaillage illégal

Les forces de l'ordre ont mené, le mercredi 19 août 2026, une vaste opération contre l'orpaillage clandestin dans la sous-préfecture de Saïoua, dans le département d'Issia. Sept sites illégaux ont été démantelés et 35 personnes interpellées.

La lutte contre l'exploitation illégale des ressources minières se poursuit en Côte d'Ivoire. Une importante opération de déguerpissement menée, le mercredi 19 août 2026, dans la localité de Yaokro, communément appelée « Hong-Kong », dans la sous-préfecture de Saïoua, a permis aux forces de sécurité de mettre fin aux activités de plusieurs sites d'orpaillage clandestin.

L'intervention a été conduite conjointement par l'Escadron de gendarmerie mobile de Daloa et la Brigade territoriale de Saïoua.

Selon les informations communiquées par les services de sécurité, sept sites d'exploitation illégale ont été démantelés au cours de cette opération.

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Au total, 35 personnes ont été interpellées. Leur identité et leur degré d'implication dans ces activités n'ont pas encore été précisés.

Un important matériel saisi et détruit

Les unités engagées ont également procédé à la destruction d'un important arsenal utilisé dans le cadre de l'exploitation artisanale illégale de l'or.

Le bilan matériel fait état de 18 concasseurs détruits, de 31 motopompes mises hors d'usage et de la destruction de trois motocyclettes de marque Sanya.

Les forces de l'ordre ont également neutralisé 1 300 mètres de tuyaux de raccordement destinés à l'acheminement de l'eau sur les sites d'exploitation.

À cela s'ajoutent six tapis de lavage et deux pirogues utilisés dans le processus d'extraction du minerai.

Plusieurs abris de fortune installés par les exploitants ont également été détruits afin d'empêcher toute reprise immédiate des activités.

Une lutte qui se poursuit sur l'ensemble du territoire

L'orpaillage illégal demeure l'un des principaux défis auxquels les autorités ivoiriennes sont confrontées.

Au-delà de l'exploitation non autorisée des ressources minières, cette activité entraîne d'importantes conséquences sur l'environnement.

La déforestation, la dégradation des terres agricoles et la pollution des cours d'eau figurent parmi les principales préoccupations des pouvoirs publics.

Dans plusieurs régions du pays, les opérations de démantèlement se sont multipliées ces dernières années afin de limiter l'expansion du phénomène.

La localité de Yaokro, dans le département d'Issia, n'échappe pas à cette réalité.

À travers cette nouvelle intervention, les forces de sécurité réaffirment leur détermination à lutter contre l'exploitation clandestine des ressources naturelles et à préserver les écosystèmes menacés par l'orpaillage illégal.

Cette opération constitue également un signal fort en direction des réseaux impliqués dans cette activité, alors que les autorités poursuivent leurs actions de surveillance et de répression sur l'ensemble du territoire national.