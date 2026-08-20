Afrique: Distinction dans le secteur de l'éducation - Le collège La Vision Future primé au Grand Prix Nelson Mandela 2025

À l'occasion de la 11e édition du Grand Prix Nelson Mandela, organisée récemment à Yamoussoukro, le collège privé La Vision Future a reçu le trophée de la meilleure institution du secteur de l'éducation et de la formation.

Cette distinction récompense l'engagement de l'établissement, fondé par Degboué Euloge Yao, en faveur de l'excellence académique et de l'innovation pédagogique. En recevant le prix, le fondateur a rendu hommage à son épouse et à ses collaborateurs, tout en félicitant les autres lauréats. Il a souligné l'importance de leaders engagés pour bâtir une Afrique prospère et résiliente.

Le jury a notamment salué l'intégration de la robotique, des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle dans les programmes de l'établissement. En seulement un an, celui-ci a obtenu la deuxième place à un concours national de robotique, illustrant ainsi son orientation vers les compétences d'avenir.

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La cérémonie a également mis en avant les valeurs de Nelson Mandela, notamment la résilience, la paix et la reconnaissance du mérite. Le président de Life Builders, Sylvain N'Guessan, a rappelé l'héritage commun de Nelson Mandela et de Félix Houphouët-Boigny, tout en exhortant la jeunesse africaine à s'engager pour l'avenir du continent.

Enfin, Alafé Wakili, directeur général de L'Intelligent d'Abidjan, a salué une initiative qui honore les talents de leur vivant. À travers ses entreprises, Degboué Euloge Yao a contribué à la création de près de 300 emplois, tandis que le collège privé La Vision Future forme aujourd'hui plusieurs centaines d'élèves.

Cette distinction consacre ainsi une vision moderne de l'éducation au service du développement de l'Afrique.