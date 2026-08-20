Togo/Tanzanie: Dodoma Jiji FC accueille un joueur togolais

19 Août 2026
Togonews (Lomé)

Le milieu de terrain togolais Marouf Tchakei, 30 ans, s'est officiellement engagé avec Dodoma Jiji FC, en Tanzanie. Il quitte Singida Black Stars, qu'il avait rejoint après un passage à Singida Fountain Gate.

Arrivé dans le championnat tanzanien en 2023 en provenance de l'AS Vita Club de la RDC, Tchakei poursuit son parcours sur place.

Lors de la saison 2024-2025, il a inscrit six buts en championnat sous les couleurs de Singida Black Stars.

Le milieu offensif compte plusieurs sélections avec les Éperviers, notamment lors des éliminatoires de la CAN, de la Coupe du monde et du CHAN. '

Fondé en 2017 sous le nom de Dodoma Football Club avant de devenir Dodoma Jiji FC en 2019, le club évolue dans la capitale politique de la Tanzanie (Dodoma) et appartient au conseil municipal de la ville.

Basé au Jamhuri Stadium, une enceinte pouvant accueillir 30 000 spectateurs, le club a rapidement gravi les échelons du football tanzanien.

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