Congo-Kinshasa: Un rapport d'investigation accuse des entreprises et des autorités d'exploitation illégale d'or à Luiza

Une enquête judiciaire est réclamée au Kasaï-Central contre plusieurs entreprises minières et des responsables provinciaux soupçonnés d'exploitation illégale d'or dans le territoire de Luiza.

Le député provincial Stéphane Muanda a saisi le procureur général près la Cour d'appel, en s'appuyant sur un rapport de journalistes d'investigation rendu public samedi 15 août dernier.

Le document fait état d'activités minières qui seraient menées sans les titres requis, ainsi que de soupçons de versement de rétrocommissions à certains responsables locaux.

Quatre entreprises citées

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Selon ce rapport, plusieurs sites miniers seraient exploités par des entreprises nationales et étrangères ainsi que par des coopératives présentées comme non agréées.

Quatre sociétés sont notamment citées : Oxor Capital, sur le site de Kayembe, Shashem à Sambuyi, Mecopane à Mbangu et Leta Mbawu Mining Company à Kabanda Musefu.

Le rapport met également en cause certains responsables provinciaux. Il cite notamment le directeur de cabinet du gouverneur du Kasaï-Central, auquel il attribue un rôle dans la facilitation présumée de ces activités en échange de rétrocommissions.

Ces accusations devront être établies par les autorités judiciaires compétentes.

Pour le député provincial Stéphane Muanda, l'exploitation présumée illégale des ressources minières prive la population de Luiza de retombées susceptibles de contribuer au développement local.

L'élu déplore notamment l'état des routes et le déficit d'infrastructures de base, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'accès à l'eau potable.

Il appelle la justice à enquêter sur les faits dénoncés, à établir les responsabilités et, le cas échéant, à appliquer la loi aux personnes reconnues coupables.