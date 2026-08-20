Congo-Kinshasa: La société civile réclame des enquêtes après le meurtre de deux jeunes à Kikwit

20 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Deux jeunes hommes ont été tués mardi 18 août dans le quartier Ndekezulu, dans la commune de Nzinda à Kikwit, province du Kwilu. Les deux victimes ont été tuées par balle ou à l'arme blanche, selon la Coordination urbaine de la société civile de Kikwit, qui appelle les autorités à mener des enquêtes et renforcer la sécurité dans la zone.

Dans un communiqué publié mercredi 19 août, cette structure citoyenne réclame l'ouverture d'enquêtes judiciaires afin d'identifier les auteurs de ces crimes et de faire la lumière sur les circonstances des deux meurtres.

Les deux attaques se sont produites dans la cellule Kilokoko, à des endroits et à des moments différents.

Selon la société civile, Kanguma Guenole a été tué vers 17 heures sur l'avenue Salongo. Deux heures plus tard, Gerard Makolo a été abattu à proximité de l'Institut Kilokoko.

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Les circonstances précises de ces deux meurtres ainsi que l'identité de leurs auteurs ne sont pas encore établies.

Appel au renforcement des patrouilles

Face à cette situation, les acteurs de la société civile demandent aux responsables de la police d'intensifier les patrouilles nocturnes sur l'avenue Salongo et aux abords de l'Institut Kilokoko.

Ils appellent par ailleurs les habitants à rester vigilants et à collaborer avec les forces de l'ordre afin de faciliter l'identification des auteurs présumés.

La société civile met également en garde contre tout recours à la justice populaire et exhorte la population à privilégier les voies légales pour permettre aux autorités compétentes de mener les enquêtes.

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