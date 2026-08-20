Congo-Kinshasa: Journée de la photographie - Les photographes du Maniema alertent sur l'absence de laboratoire

20 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

À l'occasion de la Journée mondiale de la photographie, célébrée mercredi 19 août, les photographes du Maniema tirent la sonnette d'alarme sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés. La province ne dispose actuellement d'aucun laboratoire photo opérationnel, obligeant les professionnels à faire acheminer leurs fichiers numériques jusqu'à Kinshasa pour réaliser de simples tirages.

Selon Bernard Tche Ge Mwinyi, président de l'Association des photographes dignes du Maniema, le seul laboratoire qui desservait la province est aujourd'hui hors service. Des pièces défectueuses, difficiles à trouver localement, empêchent sa remise en fonctionnement.

Cette situation entraîne des retards importants dans la livraison des travaux et provoque régulièrement des tensions entre les photographes et leurs clients.

Un appel à l'investissement local

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Face à ces difficultés, les professionnels du secteur plaident pour l'installation d'équipements modernes d'impression à Kindu.

Ils sollicitent notamment l'appui des autorités provinciales et des opérateurs économiques du Maniema pour investir dans des infrastructures adaptées aux besoins du secteur.

Pour les photographes, la modernisation des équipements permettrait non seulement d'améliorer leurs conditions de travail et la qualité des services proposés aux clients, mais aussi de préserver une activité qui contribue aux revenus de nombreuses familles dans la province.

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