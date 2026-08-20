Afrique de l'Ouest: Rebondissement à la BRM, Sunu, Finafrica et Everest en due diligence EXCLUSIF

Révélé en exclusivité par Confidentiel Afrique il y'a deux jours, le changement intervenu à la tête de la direction de la Banque Régionale des Marchés (BRM), suite au départ de Safiatou Niang Sarr qui retrouve désormais son ancienne banque (ex- Banque de Dakar rebrandée sous l'enseigne Afrika Banque), les lignes commencent à bouger. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique ce mercredi, Sunu Bank (ex- Bicis), la Finafrica, société de microfinance et d'assurance, filiale du groupe français Duval et Everest ont entamé une due diligence à la BRM. EXCLUSIF

Un nouveau chapitre s'ouvre pour la BRM

A peine nommée, Germaine DIÈNE qui cumule les fonctions de Directrice générale de BRM Côte d'Ivoire et patronne intérimaire de BRM Sénégal vit les premières heures d'une mission de due diligence de Finafrica, Sunu et Everest, une société de gestion fondée par le vétéran de l'assurance Alioune NDOUR DIOUF. Un vent nouveau souffle sur l'institution avec cette due diligence effectuée par ces trois entreprises qui ont envoyé leurs équipes. Quelles en sont les motivations ?

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La Banque régionale des marchés devra en urgence relever plusieurs défis liés à sa recapitalisation adéquate, à la mobilisation des ressources et au retour d'un climat de confiance entre les acteurs du marché financier régional.

Fondée en 2018, Finafrica, filiale du groupe français Duval s'est beaucoup investie dans l'inclusion financière et assurancielle en Afrique, requinquée surtout depuis l'entrée à son tour de table de PROPARCO à hauteur de 10%.

Révélé en exclusivité par nos soins en juillet 2022, le rachat de la BICIS (Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal) par le Groupe SUNU fondé par Feu Pathé Dione, finalisé par l'acquisition de 54,11 % des parts que détenait le géant français BNP Paribas, avait ensuite mené au changement de nom de l'institution pour devenir officiellement SUNU Bank Sénégal.

Cette due diligence serait loin d'être fortuite, car, le jeu de chaises à la BRM ouvre désormais un nouveau chapitre pour cette institution au creux de la vague et à la quête d'un souffle de relance.