Maroc: Au pays - La Société Métallurgique d'Imiter annonce une progression de 36% de son chiffre d'affaires au premier semestre 2026

Au premier semestre 2026, le chiffre d'affaires de la Société Métallurgique d'Imiter (SMI), membre de Managem Group, et qui exploite le gisement argentifère d'Imiter situé au royaume chérifien a progressé de 36% par rapport au premier semestre 2025, selon les indicateurs trimestriels au 30 juin 2026 établis par la direction de cette entreprise.

Le chiffre d'affaires passe ainsi de 628 millions de dirhams (MDH) au 30 juin 2025 à 852 MDH un an plus tard. « Cette évolution positive reflète principalement la forte hausse du cours moyen de l'argent (120 %) », a laissé entendre la direction de SMI. Elle ajoute que cet effet prix favorable a permis de compenser le recul de 38 % des volumes vendus lié aux travaux de maintenance programmés ainsi qu'au décalage de la mise en exploitation du projet de carrière.

Pour ce qui est des investissements réalisés par la SMI, ils ont été comptabilisés à 190 MDH contre 90 MDH au premier semestre 2015, soit une augmentation de 111%. « Cet effort financier soutenu est principalement alloué à l'accélération des travaux de développement minier et à la préparation des futurs centres de production », explique la direction de SMI.

Elle ajoute qu'à travers ces investissements, la SMI réaffirme sa stratégie de renforcer le renouvellement de ses réserves et de soutenir durablement son potentiel de production.

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La trésorerie nette au 30 juin 2026 s'élève à 243 MDH, en retrait de 297 MDH par rapport à la clôture 2025. Cet important retrait est justifié principalement par les responsables de la société SMI par la distribution de dividendes et la hausse du besoin en fonds de roulement.