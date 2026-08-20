Sénégal: Au pays - Le code du travail 2026 face au piège de l'attractivité

Le mardi 18 août 2026, l'Assemblée nationale du Sénégal a adopté la loi n° 15/2026 portant Code du travail et la loi n° 16/2026 portant Code de la sécurité sociale. Ces deux textes, défendus par le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public Mamadou Lamine DIANTE, remplacent après près de trente ans d'application le cadre juridique hérité du Code du travail de 1997.

Lansana Gagny SAKHO Adm.A, C.M.C

Il y a deux façons de lire cette réforme. La première, confortable et consensuelle : c'est un texte de progrès social, qui modernise le droit du travail sénégalais, améliore l'image internationale du pays et positionne le Sénégal comme un État soucieux de l'emploi décent. Cette lecture est juste.

La seconde, plus exigeante et plus nécessaire : c'est un pari pris dans un contexte de compétitivité régionale féroce, à un moment où le Sénégal ne peut pas se permettre d'ajouter des charges supplémentaires sans les compenser par des gains équivalents sur les autres facteurs de l'environnement des affaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces deux lectures sont vraies simultanément. C'est précisément ce qui en fait la complexité et qui exige de les tenir ensemble, sans les édulcorer.

Ce que le Code du travail 2026 apporte et ce qu'il coûte surtout

Le Code 2026 contient des dispositions qui honorent le Sénégal et qui témoignent d'une volonté réelle de modernisation du droit social. Chacune mérite d'être nommée pour ce qu'elle est.

Le congé de maternité porté à dix-huit semaines est une avancée majeure. Dans un contexte africain où le taux d'activité féminine est systématiquement pénalisé par l'absence de protection maternelle adéquate, cette mesure améliore l'équité, réduit la discrimination à l'embauche des femmes en âge de procréer paradoxalement et renforce l'image du Sénégal comme pays d'emploi décent. Elle est en ligne avec les standards de l'OIT et rapproche le Sénégal des benchmarks africains les plus avancés.

L'introduction du télétravail et le droit à la déconnexion ancrent le Sénégal dans l'économie numérique post-Covid. Ils permettent aux entreprises de recruter des talents sans contrainte géographique et positionnent le pays comme une destination crédible pour les activités de services à distance un secteur en forte croissance sur le continent.

Les contrats à durée déterminés encadrés plus strictement : protection renforcée contre la précarité.

Mais reconnaître ces avancées avec franchise ne dispense pas d'une lecture tout aussi franche de leur face cachée. Car chaque mesure de protection a un coût. Et dans le cas du Code 2026, ce coût est multiple, cumulatif et c'est là que le débat s'impose intervient au pire moment du cycle de compétitivité sénégalais.

L'encadrement plus strict des CDD n'est pas qu'une protection pour le salarié. C'est aussi une rigidification du marché du travail qui renchérit le coût de l'ajustement pour les entreprises. Dans un contexte d'incertitude économique, les entreprises qui hésitent entre l'embauche et la sous-traitance pencheront davantage vers la seconde option avec toutes les conséquences en termes de qualité d'emploi pour les travailleurs que ce code prétend protéger.

Les nouvelles obligations de conformité sociale reporting, procédures de consultation, délais de traitement des conflits créent des charges administratives qui pèsent de manière disproportionnée sur les PME, dont la capacité à absorber des coûts de gestion sociale supplémentaires est structurellement limitée. Pour une grande multinationale, ces charges sont marginales. Pour une entreprise de vingt salariés, elles peuvent représenter un frein réel à la croissance.

Le congé de maternité de dix-huit semaines, malgré ses vertus sociales indéniables, crée une réalité comptable que les DRH doivent gérer : remplacement du poste pendant dix-huit semaines, coordination des transitions, coût de la continuité de service. Dans les secteurs à forte rotation ou à haute technicité, ce coût est non négligeable. Et si le marché ne propose pas suffisamment de candidats qualifiés en interne pour assurer la continuité, l'entreprise est exposée à une perte de productivité directe.

La conclusion s'impose : la loi n° 15/2026 est progressiste dans son intention, coûteuse dans son application, et risquée dans son timing. Elle intervient au moment précis où le Sénégal tente de reconstituer son attractivité après le décrochage de 98,9 % des IDE en 2025. L'accumulation de ces mesures, dans un environnement où les coûts structurels sont déjà élevés, crée un effet de masse que les partisans du texte n'ont pas toujours évalué avec la rigueur qu'il méritait.

Le miroir ivoirien : Le risque de décrochage du Sénégal

Dans toute analyse de compétitivité, le benchmark s'impose. Et pour le Sénégal, le point de comparaison le plus pertinent reste la Côte d'Ivoire. Ce choix n'a rien d'idéologique : c'est une réalité de marché. Les investisseurs arbitrent chaque jour entre Dakar et Abidjan, avec des critères précis et un impératif de rentabilité qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté.

Depuis 2012, la Côte d'Ivoire a progressivement comblé son retard sur les critères qui comptent réellement pour les investisseurs, et elle a même dépassé le Sénégal sur plusieurs d'entre eux. Ce n'est pas une opinion, mais ce que montrent les données de l'UNCTAD, d'EY Africa Attractiveness Survey et de Rand Merchant Bank. Le Sénégal présente un droit du travail plus protecteur et plus coûteux, une stabilité réglementaire encore incertaine, un coût de l'énergie parmi les plus élevés de la région et un risque social marqué par des grèves récurrentes. À l'inverse, la Côte d'Ivoire offre un cadre plus lisible, plus stable, énergétiquement plus compétitif et soutenu par des partenariats multilatéraux solides.

Le risque de décrochage est réel. La compétition pour les IDE en Afrique de l'Ouest n'est pas un marathon, mais un sprint permanent où les capitaux se repositionnent en quelques mois. Pendant que la Côte d'Ivoire prospecte activement et propose des incitations claires, le Sénégal voit ses projets greenfield reculer, ses spreads obligataires rester élevés, et son image internationale s'effacer dans les grands forums où Abidjan est désormais cité avant Dakar. Le récit international a basculé, et les récits, une fois installés, sont difficiles à renverser.

Dans ce contexte, ajouter un Code du travail plus complexe et plus coûteux, sans corriger les autres handicaps de compétitivité, revient à aggraver l'écart plutôt qu'à le combler. Le risque n'est pas théorique : il est documenté, chiffré et immédiat.

Sortir du piège de l'hyperprotection et reconstruire une compétitivité durable

À chaque fois que l'on renforce la protection, on renchérit mécaniquement le coût du travail. Et plus ce coût augmente, moins le pays attire d'investissements, car les entreprises arbitrent toujours en faveur des environnements où la flexibilité et la prévisibilité sont plus grandes. Cette baisse d'attractivité réduit ensuite la création d'emplois formels, ce qui affaiblit paradoxalement la capacité du pays à protéger ceux qui en ont réellement besoin.

Ainsi, la logique se retourne contre son intention initiale : en voulant protéger davantage, on finit par protéger moins, faute d'avoir créé les conditions économiques permettant d'élargir la base des travailleurs effectivement couverts.

Ce paradoxe est cruel mais réel. Une protection maximale des travailleurs existants peut, paradoxalement, réduire le nombre de travailleurs bénéficiant d'une protection formelle, en décourageant les créations d'emplois dans le secteur structuré et en poussant vers l'informalité. C'est précisément le piège que le Sénégal doit éviter. Le Code du travail ne peut donc pas être pensé isolément : il doit s'inscrire dans une stratégie globale de compétitivité, cohérente, simultanée et assumée, qui traite en même temps les facteurs structurels qui composent le coût de faire des affaires au Sénégal. Sans cette vision d'ensemble, notre pays risque de s'enfermer dans un cercle vicieux de l'hyperprotection sans compétitivité, un mécanisme silencieux mais implacable.

Le nouveau Code du travail peut être un atout narratif modernité, conformité internationale, progrès social mais il ne deviendra un atout compétitif que si les principaux leviers de compétitivité avancent simultanément. Sans une cohérence d'ensemble, le message envoyé aux investisseurs restera celui d'un pays qui veut se moderniser socialement, mais qui n'a pas encore résolu ses contradictions économiques fondamentales.

Un enjeu existentiel, pas seulement économique

L'enjeu de ce débat dépasse le droit du travail, il est stratégique, existentiel. Le Sénégal a les talents, les infrastructures, les ambitions et les secteurs porteurs pour être une économie de référence en Afrique de l'Ouest. Mais sans une stratégie globale de compétitivité, le pays risque de voir la Côte d'Ivoire continuer à creuser l'écart non pas parce qu'elle est meilleure sur le fond, mais parce qu'elle est plus lisible, plus stable et plus cohérente dans son message économique.

Le Sénégal doit trouver l'équilibre que peu de pays africains ont réussi à atteindre : celui entre protection et attractivité, entre droits sociaux et compétitivité, entre stabilité sociale et liberté d'entreprendre. Il doit surtout rompre avec les pratiques qui prennent en otage des secteurs entiers et détruisent, en quelques heures, ce que des années de réformes tentent de construire.

Ce n'est pas une question de droite ou de gauche, de libéralisme ou de social-démocratie. C'est une question de lucidité. Et la lucidité, dans ce contexte, exige de dire ce qui est : réformer le droit du travail sans réformer simultanément l'environnement des affaires, c'est soigner le symptôme en aggravant la maladie.

Lansana Gagny SAKHO Adm.A, C.M.C

Président du Cercle des Administrateurs Publics

Secrétaire Général du CAVIE

Expert en gouvernance publique & Intelligence économique

Sources

· Loi n° 15/2026 portant Code du travail -- Adoptée le 18 août 2026 par l'Assemblée nationale du Sénégal

· Loi n° 16/2026 portant Code de la sécurité sociale -- Adoptée le 18 août 2026

· OIT -- Convention n° 183 sur la protection de la maternité (2000) ; Convention n° 190 sur le harcèlement (2019)

· CNUCED -- World Investment Report 2026 (IDE Sénégal : 37 M$, -98,9 % vs 2024)

· Banque Mondiale -- Doing Business / Business Ready Index 2025

· EY -- Africa Attractiveness Survey 2025

· Moody's, S&P -- Notations souveraines Sénégal 2025-2026 (Caa1 / CCC+)