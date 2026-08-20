Afrique de l'Ouest: Conditions de banques dans la zone UEMOA - Le taux débiteur moyen s'est établi à 6,67% en mai 2026

Les résultats de l'enquête sur les conditions de banque révèlent, à l'échelle de l'Union, que les taux d'intérêt débiteurs des banques au cours du mois de mai 2026 sont demeurés inchangés par rapport aux réalisations du mois précédent.

Selon la Bceao qui donne l'information, hors charges et taxes, le taux débiteur moyen s'est établi à 6,67%, stable par rapport au mois précédent contre 6,73% un an plus tôt.

Dans le détail, le coût du crédit bancaire a diminué au Burkina (-57 pdb), au Mali (-45 pdb) et au Sénégal (-4 pdb). Par contre, explique la Bceao, les taux se sont accrus en Guinée-Bissau (+67 pdb), au Niger (+48 pdb), au Bénin (+45 pdb), en Côte d'Ivoire (+37 pdb) et au Togo (+4 pdb).

Les taux d'intérêt créditeurs sur les dépôts à terme se sont repliés de 11 pdb pour ressortir à 5,36%, contre 5,47% le mois précédent, après 5,35% en mai 2025.

Par pays, la rémunération des dépôts a baissé au Burkina (-89 pdb), en Côte d'Ivoire (-25 pdb) et en Guinée-Bissau (-18 pdb), tandis qu'elle a augmenté au Niger (+76 pdb), au Sénégal (+47 pdb), au Bénin (+27 pdb), au Mali (+11 pdb) et au Togo (+9 pdb).