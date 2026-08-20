Burkina Faso: Journée internationale de la Jeunesse - Les jeunes appelés à prendre leur destin en main

19 Août 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Adama Sedgo Martin Ouedraogo

La direction provinciale de la jeunesse et de l'emploi du Kadiogo a organisé, mercredi 18 août 2026 à Ouagadougou la célébration en différé de la journée internationale de la Jeunesse 2026.

«Rôle, responsabilité et engagement de la jeunesse burkinabè dans la construction d'un espace confédéral souverain », c'est autour de ce thème qu'est célébrée la Journée internationale de la jeunesse 2026 (JIJ) au Burkina Faso. Cette édition entend promouvoir le rôle des jeunes comme partenaires essentiels dans la construction de la Nation et de magnifier leur potentiel.

C'est pourquoi la direction provinciale de la jeunesse et de l'emploi du Kadiogo, en collaboration avec la direction régionale des sports, de la jeunesse et de l'emploi du Kadiogo a célébré cette journée en différé le mercredi 18 août 2026 à Ouagadougou. La journée a été marquée par un panel sur le thème : « Une vie de révolutionnaire ». L'objectif étant, selon les organisateurs, d'inculquer aux jeunes les valeurs de la Révolution progressiste populaire.

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Le représentant du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Maurice Konaté, parailleurs haut-commissaire du Kadiogo, a présenté la jeunesse comme une force essentielle dans l'histoire et la construction de la nation, qui a participé aux grandes luttes politiques et sociales et ayant toujours fait preuve de résilience face aux difficultés. Il a invité les jeunes à s'engager pour la paix et le développement et se porter garant en faveur de la paix, la cohésion sociale, la souveraineté.

Maurice Konaté les a aussi encouragés à se former, être responsables et prendre des initiatives utiles à la communauté.

« J'exhorte enfin les jeunes à toujours garder les valeurs d'honnêteté et de loyauté envers la patrie », a-t-il poursuivi.

Pour le directeur régional des sports, de la jeunesse et de l'emploi, Bêbê Arnaud Noufé, cette célébration vise à sensibiliser les jeunes aux valeurs de la Révolution progressiste populaire.

Quant au représentant des jeunes, Ousseni Simporé, il a indiqué que la jeunesse n'est pas seulement l'avenir, mais aussi le présent et le résultat de l'histoire passée. Face à la situation d'insécurité, il a appelé les jeunes à s'engager aux côtés des forces de défense et de sécurité pour défendre l'intégrité du territoire.

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