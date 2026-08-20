Tunisie: Plus de 186.000 litres d'eau minérale saisis en 18 jours

Les services du contrôle économique ont relevé 3.826 infractions et procédé à la saisie d'importantes quantités de produits et de marchandises entre le 1er et le 18 août 2026, a annoncé jeudi le ministère du Commerce et du Développement des exportations.

Parmi les produits saisis figurent notamment 186.543 litres d'eau minérale, ainsi que 45 tonnes de dérivés céréaliers subventionnés, 127 tonnes de fruits et légumes, une tonne de sucre, 1.347 kg de viande de volaille et 7.200 oeufs.

Les infractions constatées concernent principalement les dépassements de prix et les pratiques monopolistiques, avec 823 infractions, ainsi que la transparence des transactions, avec 2.186 infractions. Les agents de contrôle ont également relevé 12 infractions liées à la manipulation des produits subventionnés et 805 autres infractions relatives notamment à la qualité, à la métrologie et à différents secteurs économiques.

Selon le ministère, les opérations de contrôle ont permis de relever 1.544 infractions dans le secteur des produits agricoles et de la pêche frais, 1.510 dans le secteur des produits alimentaires généraux, 217 dans les boulangeries, restaurants et cafés et 555 concernant divers produits industriels.

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291 infractions dans le secteur de l'eau minérale

Dans le secteur de l'eau minérale, 291 infractions liées aux dépassements de prix et aux pratiques monopolistiques ont été relevées. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre des contrôles visant à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et à protéger les consommateurs.

Les services de contrôle ont également saisi 12 tonnes d'aliments pour bétail, 1.729 cahiers scolaires et 21.536 paquets de tabac, durant la même période.

Ces opérations interviennent dans le cadre des actions de contrôle économique menées par le ministère du Commerce et du Développement des exportations pour lutter contre les pratiques commerciales illégales et assurer la disponibilité des produits ainsi que la protection des consommateurs.