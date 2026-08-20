Afrique: Panoro Energy accélère son expansion sur le continent... mais quid de la Tunisie ?

La compagnie indépendante d'exploration et de production d'hydrocarbures Panoro Energy poursuit son expansion sur le continent africain avec son entrée en Côte d'Ivoire, renforçant ainsi un portefeuille qui comprend déjà des actifs producteurs en Tunisie, au Gabon et en Guinée équatoriale.

Le groupe a annoncé jeudi l'acquisition auprès de DNO ASA de l'intégralité du capital de sa filiale DNO CI LLC, qui détient une participation indirecte de 9,09 % dans le bloc gazier CI-27, situé au large de la Côte d'Ivoire. La transaction est valorisée à 80 millions de dollars.

L'opération constitue une nouvelle étape dans la stratégie de croissance de Panoro Energy et lui permet d'élargir son exposition au secteur gazier ouest-africain. La participation acquise a généré une production nette de 3 334 barils équivalent pétrole par jour au premier semestre 2026. Elle représente également 9,4 millions de barils équivalent pétrole de réserves 2P et 5 millions de barils équivalent pétrole de ressources 2C.

Avec cette acquisition, la production nette pro forma du groupe atteint environ 20 800 barils équivalent pétrole par jour, rapprochant Panoro de son objectif de dépasser 25 000 barils équivalent pétrole par jour.

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Cette opération intervient après l'expansion de Panoro en Guinée équatoriale, où le groupe a porté en juin 2026 sa participation dans le bloc G à 54,625 %, dans le cadre d'une transaction de 127 millions de dollars.

Et la Tunisie dans cette stratégie africaine ?

La nouvelle opération ivoirienne prend une résonance particulière pour la Tunisie, où Panoro Energy est présente depuis plusieurs années à travers les actifs TPS, dans lesquels elle détient indirectement 49 % des intérêts des champs et 50 % de la société opératrice TPS. Le reste des participations est détenu par l'Entreprise tunisienne d'activités pétrolières (ETAP).

La Tunisie fait ainsi partie des quatre pays africains où Panoro dispose actuellement d'une production, aux côtés du Gabon, de la Guinée équatoriale et désormais de la Côte d'Ivoire.

L'accélération des acquisitions du groupe en Afrique pose dès lors la question de la place et des perspectives de la Tunisie dans son portefeuille à moyen terme. Alors que Panoro élargit rapidement sa production par des acquisitions ciblées sur différents marchés africains, l'évolution de ses activités tunisiennes mérite d'être suivie de près.

Il est aussi important de souligner qu'aucune déclaration de Panoro ne permet, à ce stade, d'attribuer un éventuel rythme différent de développement en Tunisie aux contraintes réglementaires, administratives ou sociales du pays. Les décisions d'investissement dépendent également de la nature des actifs, de leur potentiel, de leur rentabilité et des arbitrages stratégiques du groupe.

Reste que la stratégie actuelle de Panoro, marquée par une diversification géographique et une recherche d'augmentation rapide de la production, constitue un élément à observer pour la Tunisie, alors que le pays cherche à relancer l'exploration, accroître sa production nationale d'hydrocarbures et attirer de nouveaux investissements dans le secteur énergétique.