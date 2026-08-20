Tunisie: Coopération bilatérale - L'Institut américain international cible 1500 contrats de travail au Qatar pour les profils tunisiens

Les canaux d'intermédiation professionnelle à l'échelle internationale se consolident à travers des partenariats de poids entre les structures académiques et le secteur privé tunisien. Dans cette lignée, un forum de recrutement direct coordonné s'est tenu au siège de l'union des patrons pour exposer les modalités d'insertion professionnelle des Tunisiens dans les pays du Golfe. La phase initiale du programme prévoit la sélection et la prise en charge technique de 60 lauréats avant l'extension du projet à des filières d'ingénierie avancée.

En marge du forum précité, Kamel Ahmed Henchiri, commissaire général de l'Institut international américain de formation et de développement au Qatar, a dévoilé les ambitions de sa structure. L'organisme technique planifie justement l'octroi à terme de 1500 contrats de travail pour répondre aux besoins pressants du marché de l'emploi dans le Golfe. Cette projection de mobilité professionnelle englobe des filières à haute valeur ajoutée comme la cybersécurité, l'intelligence artificielle, la sécurité touristique, l'hôtellerie de luxe, l'ingénierie aéronautique et les métiers de la plongée sous-marine autonome.

Le déploiement opérationnel de cette feuille de route économique s'articule autour d'une approche progressive visant à sécuriser l'adaptation des candidats aux écosystèmes commerciaux locaux.

Ainsi, et pour la première phase d'implémentation, les comités de sélection retiendront un contingent initial de 60 jeunes diplômés afin de leur faire bénéficier de cycles de mise à niveau gratuits. Les candidats retenus seront directement insérés au sein de grandes compagnies qataries opérant dans les secteurs du commerce international, du courtage logistique et de la négociation immobilière.

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Le protocole d'accompagnement combine une formation pratique sur le terrain et l'octroi de bourses d'études incitatives indexées sous forme de commissions financières directes sur les transactions validées, illustrant la volonté de valoriser le rendement individuel des cadres tunisiens.

L'accès à ces opportunités de carrière internationale reste soumis à des critères d'éligibilité académiques et démographiques standardisés par les recruteurs du Golfe. Les services de sélection limitent l'accès aux postulants dont l'âge est compris dans une fourchette stricte de 20 à 45 ans. Sur le plan des qualifications, les candidats doivent justifier d'un diplôme d'enseignement supérieur ou d'un titre délivré par les centres de formation professionnelle, le niveau académique minimal requis étant fixé au brevet de technicien professionnel.

Par ailleurs, la maîtrise opérationnelle de la langue anglaise est exigée à un niveau intermédiaire pour garantir la fluidité des négociations commerciales, la direction générale réaffirmant sa totale confiance dans l'excellence et la réactivité des compétences tunisiennes face aux exigences de compétitivité des marchés internationaux.