Afrique du Nord: Tunisie-Inde - Objectif d'un milliard de dollars d'échanges commerciaux à l'horizon 2030

La Tunisie et l'Inde ambitionnent de porter leurs échanges commerciaux bilatéraux à un milliard de dollars d'ici 2030, contre environ 500 millions de dollars actuellement, a déclaré jeudi l'ambassadrice de l'Inde en Tunisie, Deviyani Uttam Khobragade.

S'exprimant à l'occasion du Forum d'affaires tuniso-indien et des rencontres B2B organisés jeudi à Tunis, la diplomate a souligné la volonté des deux pays de renforcer leurs relations économiques et de diversifier leurs échanges.

Les échanges bilatéraux portent principalement, du côté tunisien, sur le phosphate et l'huile d'olive, tandis que les exportations indiennes vers la Tunisie comprennent notamment des produits automobiles, des composants électriques et électroniques ainsi que divers produits industriels.

Pour atteindre l'objectif fixé, l'Inde souhaite notamment conclure avec la Tunisie un accord commercial préférentiel, que l'ambassadrice considère comme un levier susceptible de contribuer au doublement des échanges.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a également plaidé pour la conclusion d'un accord bilatéral de protection et de promotion des investissements et d'une convention visant à éviter la double imposition. Ces instruments devraient, selon elle, faciliter l'activité des entreprises des deux pays et renforcer l'attractivité des investissements.

Plusieurs secteurs sont identifiés comme porteurs pour la prochaine étape de cette coopération, notamment l'industrie pharmaceutique, l'intelligence artificielle, les technologies de l'information et de la communication et la fintech.

L'ambassadrice a par ailleurs mis en avant les compétences tunisiennes, estimant que le pays dispose d'une jeunesse hautement qualifiée susceptible de bénéficier de nouvelles opportunités de formation et d'emploi offertes par les entreprises indiennes.

Elle a enfin souligné le potentiel de la Tunisie comme porte d'entrée vers les marchés africains, notamment grâce aux opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). L'entrée en vigueur prochaine de l'accord de libre-échange entre l'Inde et l'Union européenne pourrait également, selon elle, renforcer l'intérêt des entreprises indiennes pour la Tunisie et la région.