Tunisie: Grève surprise des chauffeurs de camions - La distribution des carburants perturbée à Radès

20 Août 2026
La Presse (Tunis)

La distribution des carburants est perturbée ce jeudi 20 août 2026 au niveau de la zone pétrolière de Radès, à la suite d'une grève surprise observée depuis ce matin par les chauffeurs de camions assurant le transport des produits pétroliers.

Selon les informations disponibles, les transporteurs ont installé un point de blocage au niveau des accès à la zone pétrolière, empêchant la sortie des camions-citernes chargés de carburants destinés à l'approvisionnement des stations-service.

Ce mouvement de protestation intervient sur fond de revendications professionnelles et sociales, portant notamment sur l'amélioration des conditions de travail et l'application des accords sectoriels relatifs aux augmentations salariales.

Les camions demeurent, à ce stade, à l'arrêt au niveau de la zone pétrolière de Radès, entraînant une perturbation des opérations de distribution des carburants.

La situation pourrait évoluer au cours de la journée en fonction des suites données aux revendications des chauffeurs et d'éventuelles négociations avec les parties concernées.

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