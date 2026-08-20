Tunisie: Coupures d'électricité au Cap Bon - Voici les zones concernées

20 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Plusieurs localités du Cap Bon pourraient connaître des coupures intermittentes d'électricité ce jeudi 20 août 2026, entre 13h30 et 17h, a annoncé la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG).

Ces interruptions pourraient intervenir à plusieurs reprises au cours de cette plage horaire, avec une durée maximale de deux heures par période, en fonction de l'état du réseau électrique et des impératifs liés à son équilibre.

Les zones susceptibles d'être concernées sont notamment Menzel Bouzelfa, Menzel Temime, Soliman, Tékelsa, Nabeul, Béni Khalled, Tazarka, Somâa, Korba, Béni Khiar, Maamoura, Kélibia, Hammam El Ghezaz et Hammamet.

La STEG précise que le rétablissement de l'alimentation électrique pourra intervenir sans préavis et appelle les citoyens concernés à prendre les précautions nécessaires.

 

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