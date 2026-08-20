Tunisie: Halte aux accidents de la route !

Les statistiques sont alarmantes, dangereuses et révoltantes. Plus de huit cents morts sur nos routes, rien que pour les huit premiers mois de l'année en cours. D'ici à la fin de cette même année, on atteindra certes un chiffre aussi alarmant que douloureux de morts sans compter les blessés et les dégâts matériels. Où va-t-on? Une vraie guerre qui ravage nos routes et dont les causes sont aussi bien multiples que complexes.

Les accidents de la voie publique représentent ainsi un vrai défi pour l'ensemble de la communauté nationale qui touche directement à la vie humaine qui doit être sacrée. Malheureusement, des centaines de jeunes hommes et femmes de notre pays perdent chaque année leur vie de manière dramatique sur nos routes. Prendre la voiture pour aller travailler, se promener, faire des courses ou visiter des proches est de nos jours très risqué vu le nombre d'accidents enregistrés chaque jour. C'est devenu tout simplement un vrai cauchemar et un réel danger qui nous guette à chaque instant.

Devant les institutions éducatives, la situation n'augure rien de bon : des motards et des voitures qui ne respectent jamais le code de la route et ne prennent pas les précautions nécessaires pour garantir un passage, en toute sécurité, aux écoliers et élèves.

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Face à cette situation alarmante et aux agissements irresponsables de certains conducteurs et chauffards, il est temps de prendre des décisions immédiates en commençant par la stricte et scrupuleuse application du Code de la route avec zéro tolérance.

Sur les routes nationales et les autoroutes, le comportement de certains automobilistes laisse à désirer : aucun respect du Code de la route ni les règles de sécurité routière. Ajoutons à cela la conduite en état d'ébriété ou sous l'effet des stupéfiants.

Ainsi, quand la conduite d'un véhicule devient un cauchemar plutôt qu'un plaisir, il est du devoir de l'Etat d'adopter une nouvelle stratégie à même de sauver des vies et imposer le respect du code de la route.