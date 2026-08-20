Tunisie: Les climatiseurs 'Inverter' peuvent réduire la facture d'électricité de 40 %

Les nouveaux climatiseurs économes en énergie fonctionnant avec la technologie "Inverter" peuvent permettre de réduire la facture d'électricité de 40 %, a indiqué jeudi 20 août 2026 Wassim Chrad, expert en systèmes de réfrigération et de climatisation et coordinateur de l'Association tunisienne de réfrigération et de climatisation.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, l'expert a précisé que la Tunisie dispose d'un programme visant à remplacer progressivement les anciennes générations de climatiseurs par des appareils économes en énergie de type "Inverter", à l'horizon 2030.

Wassim Chrad a également souligné que les anciens climatiseurs peuvent contribuer aux émissions de gaz nocifs pour l'environnement et la couche d'ozone.

Il a, dans ce contexte, appelé les consommateurs à adopter certains réflexes lors de l'achat d'un climatiseur, notamment en vérifiant l'étiquette énergétique de l'appareil et en choisissant une puissance adaptée à la superficie de la pièce.

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L'expert a également recommandé de faire installer le climatiseur par un technicien spécialisé et d'assurer une bonne isolation thermique du logement afin d'améliorer l'efficacité de l'appareil et de limiter la consommation d'énergie.