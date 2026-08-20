Tunisie: Epson renouvelle sa campagne de rentrée scolaire pour accompagner les jeunes dans le développement de leurs talents

À l'occasion de la rentrée scolaire 2026, Epson Tunisie renouvelle, pour la deuxième année consécutive, sa campagne « Révélez les talents de vos enfants avec EcoTank », qui se déroulera du 21 août au 15 octobre 2026.

Cette nouvelle édition propose aux familles une offre associant rentrée scolaire et activités extrascolaires : à l'achat d'une imprimante Epson EcoTank éligible, les bénéficiaires peuvent profiter de jusqu'à quatre cours offerts, parmi une sélection d'activités éducatives, sportives et artistiques.

L'offre s'appuie sur un réseau de plus de 60 partenaires et près de 400 activités, accessibles en club dans plusieurs villes tunisiennes et en ligne partout dans le pays. Football, basketball, arts martiaux, gymnastique, natation, danse et padel figurent notamment parmi les disciplines proposées.

Une offre pour révéler les talents des jeunes

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Après le succès de la première édition, Epson poursuit son engagement auprès des familles en proposant aux jeunes de nouvelles opportunités d'apprentissage, de créativité et d'épanouissement au-delà du cadre scolaire.

L'offre est valable sur l'ensemble de la gamme Epson EcoTank, incluant les gammes Home, Home Plus, Business et Business Plus. Pour en bénéficier, il suffit, après l'achat d'une imprimante EcoTank éligible, de scanner le QR code disponible sur les supports promotionnels, puis d'enregistrer son achat ainsi que son justificatif sur le microsite dédié.

Les activités proposées couvrent un large éventail de disciplines. Parmi les partenaires figurent notamment Club Africain, Espérance Sportive de Tunis, Juventus Academy Tunisie, Ooredoo Football Academy et Power Academy Tunisie pour le football, Smile Basketball Academy Manar 1 pour le basketball, ainsi que, Dancesense et Just Padel.

Pour les cours en ligne, les jeunes peuvent notamment accéder aux programmes proposés par Duolingo, itsmybot, iCodeJr, iSchool Tech, Just Tutors, International Open Academy et Upskillist, autour des langues, du soutien scolaire, du codage, de l'intelligence artificielle et des compétences numériques.

Dans la continuité de son partenariat avec Shakira, Epson poursuit sa collaboration avec l'artiste afin de promouvoir la créativité, l'apprentissage et le développement des talents des jeunes.

Le rôle des supports physiques dans un environnement d'apprentissage de plus en plus numérique

Alors que les familles cherchent à trouver le bon équilibre entre outils numériques et supports physiques, plusieurs études soulignent l'intérêt de préserver une diversité de modes d'apprentissage. Un récent rapport de l'OCDE, How's Life for Children in the Digital Age?(1) , souligne que si les outils numériques offrent de précieuses opportunités d'apprentissage, une utilisation excessive des écrans peut également avoir des effets négatifs sur le bien-être des enfants.

Cette tendance est également illustrée par une récente étude Epson : 69 % des parents et enseignants interrogés (2) constatent une fatigue liée à l'utilisation des ordinateurs portables et tablettes chez les élèves, tandis que 59 % estiment que les supports imprimés sont plus agréables pour les yeux. Plus de la moitié des répondants considèrent par ailleurs que les supports imprimés favorisent une lecture et une compréhension plus approfondies.

Dans ce contexte, disposer d'une imprimante fiable à la maison peut aider les familles à rester organisées tout au long de l'année scolaire, en permettant d'imprimer rapidement devoirs, supports de révision, projets scolaires et activités créatives.

EcoTank : une solution pensée pour accompagner l'apprentissage au quotidien

Fort du succès mondial de sa gamme EcoTank, Epson propose des imprimantes conçues pour répondre aux besoins des familles, des étudiants et des enseignants. Grâce à leur technologie sans cartouche, basée sur un système de réservoirs d'encre rechargeables, les imprimantes EcoTank peuvent permettre jusqu'à 90 % d'économies sur les coûts d'impression (3) par rapport aux imprimantes comparables.

Elles sont également équipées de bouteilles d'encre haute capacité, avec un jeu de bouteilles permettant de disposer d'une autonomie d'impression pouvant aller jusqu'à trois ans (4) dans certaines conditions d'utilisation. Cette grande autonomie, associée à leur simplicité d'utilisation, permet aux familles d'imprimer les contenus nécessaires à l'apprentissage et aux projets créatifs sans avoir à se soucier fréquemment du remplacement des consommables.

La campagne se déploie en Tunisie du 21 août au 15 octobre 2026.