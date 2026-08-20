Tunisie: Mehrez Boussayene réélu premier vice-président du Comité international des Jeux méditerranéens

Le président du Comité national olympique tunisien (CNOT), Mehrez Boussayene, a été réélu jeudi au poste de premier vice-président du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM), lors de l'assemblée générale élective du Comité, tenue à Tarente, en Italie.

Cette réélection intervient à la veille du coup d'envoi de la 20e édition des Jeux méditerranéens Tarente 2026, prévue à partir de vendredi 21 août 2026.

L'assemblée générale a également élu l'Italien Francesco Baramotto à la présidence du CIJM. Le Français Bernard Amsalem a été réélu au poste de deuxième vice-président, tandis que le Grec Iakovos Filippousis a été élu secrétaire général.

Les membres de la nouvelle direction ont été élus à l'unanimité par l'assemblée générale, qui a réuni les représentants des 26 Comités nationaux olympiques membres du CIJM.

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La réunion a également permis l'adoption, à l'unanimité, des rapports moral et financier couvrant la période 2022-2026.

Une présidence intérimaire jusqu'à la fin des Jeux

Par ailleurs, Mehrez Boussayene poursuivra ses fonctions de président par intérim du Comité international des Jeux méditerranéens jusqu'à la clôture des Jeux de Tarente 2026.

Il continuera ensuite d'assurer cette mission jusqu'à la tenue de la première réunion du nouveau bureau exécutif du CIJM, programmée le 4 septembre 2026 à Tarente.

Cette réunion devrait marquer le début officiel du mandat de la nouvelle instance dirigeante du Comité international des Jeux méditerranéens.