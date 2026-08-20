Tunisie: Rentrée scolaire - Les inscriptions et réinscriptions ouvertes dès ce soir

20 Août 2026
La Presse (Tunis)

L'opération d'inscription à distance et de réouverture des inscriptions pour l'ensemble des élèves de l'enseignement primaire, de l'enseignement préparatoire et de l'enseignement secondaire au titre de l'année scolaire 2026-2027 débutera ce jeudi à partir de 20h00, a annoncé le ministère de l'Éducation.

Les élèves de tous les niveaux des écoles primaires, des collèges et des lycées publics et privés sont appelés à confirmer leur inscription pour la nouvelle année scolaire.

Les nouveaux élèves inscrits en première année de l'enseignement de base dans les écoles primaires publiques et privées doivent, pour leur part, procéder à leur inscription en ligne.

Les opérations d'inscription sont accessibles via le site électronique du ministère de l'Éducation : viescolaire.education.tn

Le règlement des frais d'inscription peut être effectué à travers les portefeuilles électroniques (Wallet), les cartes de paiement bancaires ou postales, le système Paysmart, ainsi que l'application de paiement D17

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