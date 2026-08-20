Afrique du Nord: Tunisie-Japon - Un projet pilote à Béja pour réduire les émissions de méthane

Un projet pilote tuniso-japonais visant à réduire les émissions de méthane issues des déchets ménagers et assimilés se poursuit au niveau de l'unité de traitement de Béja, avec l'adoption de la technologie japonaise "Fukuoka". Le projet prévoit également un mécanisme d'échange de crédits carbone dans le cadre de la coopération bilatérale entre la Tunisie et le Japon.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Mécanisme conjoint de crédit (JCM - Joint Crediting Mechanism) établi entre les deux pays et dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article 6 de l'Accord de Paris sur le climat, qui encadre notamment les mécanismes de coopération internationale visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

L'objectif est de développer des solutions plus durables pour la gestion des déchets, tout en contribuant à la réduction des émissions de méthane, un gaz à effet de serre particulièrement important dans le secteur des déchets.

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Le projet de Béja est présenté comme une expérience pilote susceptible de servir de modèle pour d'autres initiatives, notamment en matière de réduction des émissions de méthane et de développement de l'économie circulaire. Il doit également permettre de renforcer les échanges d'expertise entre la Tunisie, le Japon et d'autres pays intéressés par ces solutions.

Dans ce contexte, une session de formation consacrée au projet a été organisée les 18 et 19 août 2026, avec le soutien de l'ONU-Habitat, au profit d'une délégation composée de représentants de plusieurs pays africains.

Cette rencontre a notamment porté sur le partage d'expériences et le renforcement des capacités dans les domaines de la gestion durable des déchets, de l'action climatique et de la réduction des émissions de méthane.

À travers cette initiative, la Tunisie entend ainsi tirer profit de la coopération avec le Japon pour développer des solutions adaptées aux enjeux liés à la gestion des déchets et à la transition climatique, tout en explorant les possibilités offertes par les mécanismes de coopération et de crédits carbone prévus par l'Accord de Paris.