Tunisie: PhosCo confirme la présence de phosphate à haute teneur dans cinq forages à Kasserine

La société australienne PhosCo Ltd a publié, le 19 août 2026, de nouveaux résultats issus de son premier programme de forage sur la zone KH, au sein de son projet de phosphate Gasaat, dans le gouvernorat de Kasserine. Les cinq forages réalisés ont tous intercepté des couches phosphatées, avec plusieurs zones présentant des teneurs élevées en P₂O₅. La proximité de KH avec le site envisagé pour l'usine de traitement pourrait, selon la compagnie, renforcer l'économie du projet, notamment au cours des premières années d'exploitation.

Le résultat le plus significatif concerne le forage GADD-2026-35, qui a recoupé 19,4 mètres de phosphate à une teneur moyenne de 20,66 % de P₂O₅, à partir de 81,6 mètres de profondeur. Cette intersection comprend une zone de 9 mètres à 24,21 % de P₂O₅.

Les quatre autres forages ont également livré des intersections importantes. Le forage GADD-2026-31 a notamment recoupé 16,3 mètres à 17,68 % de P₂O₅, tandis que GADD-2026-32 a donné 19,6 mètres à 17,23 %. Les forages GADD-2026-33 et GADD-2026-34 ont, pour leur part, livré respectivement 18,8 mètres à 18,83 % et 15,9 mètres à 14,03 % de P₂O₅.

Un emplacement qui pourrait peser dans l'économie du projet

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Au-delà des teneurs enregistrées, l'un des éléments les plus importants de cette nouvelle annonce réside dans la localisation de la zone KH. Selon PhosCo, cette dernière se trouve à environ 3,5 kilomètres du site envisagé pour l'usine de traitement.

La compagnie estime que cette proximité, combinée à une minéralisation décrite comme tabulaire et présentant un faible ratio de découverte des stériles, pourrait contribuer à améliorer l'économie du projet, particulièrement durant les premières années de production.

Concrètement, une faible quantité de roches stériles à retirer et une courte distance de transport entre la zone d'extraction et l'usine pourraient réduire certains coûts liés à l'exploitation et au transport du minerai. Il s'agit toutefois, à ce stade, d'un potentiel économique identifié par l'entreprise et non d'une rentabilité définitivement établie.

Cinq forages confirment la continuité de la minéralisation

PhosCo indique que son programme initial de cinq forages avait notamment pour objectif de confirmer la géométrie et la continuité de la minéralisation phosphatée identifiées à partir de la cartographie de surface et de données historiques.

Les résultats obtenus confortent cette interprétation. La zone KH est décrite comme un corps phosphaté tabulaire, incliné de 20 à 30 degrés vers le sud-est, hébergé dans un bloc de calcaire éocène d'environ 150.000 m².

Une précision technique est toutefois importante : les forages ont été réalisés verticalement alors que la couche phosphatée est inclinée. Les épaisseurs annoncées correspondent donc à des épaisseurs interceptées par les sondages, et non nécessairement à l'épaisseur réelle de la couche. PhosCo le précise dans son communiqué conformément aux exigences du code JORC.

Gasaat : un projet plus vaste

La zone KH constitue la partie la plus septentrionale du projet Gasaat, détenu à 100 % par PhosCo à travers sa filiale Himilco Pty Ltd. Le permis d'exploration couvre environ 112 km² dans la région de Kasserine.

Le projet comprend plusieurs prospects, dont GK, KEL, SAB, KM, DOH, GE, ainsi que KH. Les données publiées par PhosCo font état de ressources déjà identifiées sur plusieurs de ces secteurs, auxquelles les nouvelles explorations doivent progressivement s'ajouter.

En mai 2026, PhosCo avait annoncé une augmentation de l'inventaire global de ressources de Gasaat à environ 166,6 millions de tonnes de minerai à une teneur moyenne de 20,6 % de P₂O₅, après l'intégration de nouvelles ressources dans les zones KM et SAB.

Des résultats métallurgiques déjà encourageants

L'intérêt du projet ne repose toutefois pas uniquement sur les volumes et les teneurs. PhosCo avait également annoncé en mai 2026 des résultats d'essais métallurgiques sur le minerai de KM.

Selon la compagnie, un procédé de flottation en une seule étape avait permis d'obtenir des concentrés atteignant 31,4 % de P₂O₅, avec des taux de récupération compris entre 75,1 % et 83,7 %. Ces résultats concernaient le minerai de KM et ne doivent donc pas être automatiquement extrapolés au minerai nouvellement identifié à KH.

Pour la prochaine étape, PhosCo prévoit désormais de poursuivre ses travaux d'exploration. La société indique que le forage de reconnaissance doit se poursuivre à Sekarna North, avant le lancement d'une deuxième phase de forage à DOH, où une découverte de phosphate avait déjà été annoncée.

Parallèlement, plusieurs travaux doivent alimenter une étude de cadrage (Scoping Study) actualisée, dont la publication est prévue au troisième trimestre 2026.

Cette prochaine étape sera déterminante pour apprécier plus précisément le potentiel économique de Gasaat : volumes exploitables, méthode d'extraction, traitement du minerai, investissements nécessaires, coûts de production et perspectives de développement.

Les résultats de KH constituent donc une avancée importante pour le projet, mais ils ne permettent pas encore, à eux seuls, de conclure à la faisabilité définitive d'une exploitation industrielle. Pour la Tunisie, l'enjeu dépasse néanmoins la seule découverte géologique : si les étapes techniques et économiques suivantes confirment le potentiel annoncé, Gasaat pourrait contribuer à diversifier les zones de production de phosphate du pays et à renforcer le potentiel minier de la région de Kasserine.