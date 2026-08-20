Tunisie: Prêts d'honneur - Les demandes seront déposées en ligne auprès des banques

Les citoyens souhaitant bénéficier des prêts d'honneur ne devraient bientôt plus avoir à se déplacer dans les agences bancaires pour déposer leurs demandes. Les banques tunisiennes s'orientent vers la mise en place de plateformes électroniques dédiées, permettant l'enregistrement et le suivi des demandes à distance.

Cette nouvelle procédure intervient après l'affluence enregistrée dans plusieurs agences bancaires depuis la publication du décret n°148 de 2026 relatif à l'octroi de microfinancements sous forme de prêts d'honneur, selon les explications du professeur de droit bancaire Mohamed Nakhli, lors d'une récente déclaration accordée à Express Fm.

Ces financements, accordés sans intérêts, peuvent atteindre 5.000 dinars pour les particuliers, 10.000 dinars pour les porteurs de petits projets et 25.000 dinars pour les petites et moyennes entreprises ainsi que les sociétés communautaires. Ils sont assortis d'une période de grâce de six mois.

Des plateformes propres à chaque banque

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Selon Mohamed Nakhli, la Banque centrale de Tunisie a orienté les banques vers la mise en place de plateformes électroniques sécurisées, afin de centraliser les demandes et d'en assurer un traitement transparent et équitable.

Les demandeurs devront renseigner plusieurs données obligatoires, notamment leur numéro de compte bancaire, afin de permettre aux établissements concernés de procéder aux vérifications nécessaires et d'organiser l'octroi des financements.

La mise en service effective de ces plateformes reste toutefois tributaire de leur interconnexion avec le centre d'information en temps réel de la Banque centrale.

Le nouveau dispositif devrait également permettre d'éviter qu'un même demandeur ne dépose plusieurs dossiers auprès de différentes agences. Le système permettra notamment d'enregistrer la date et l'heure de dépôt de chaque demande, afin d'assurer un classement précis des dossiers.

L'objectif est ainsi de mettre fin aux déplacements entre agences et aux files d'attente, tout en garantissant l'égalité de traitement entre les demandeurs et en limitant les dépôts multiples, dans un contexte où une forte demande est attendue pour ces financements.