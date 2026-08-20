Ethiopie: L'ambassadeur éthiopien Binalf et les dirigeants de Boeing réaffirment leur partenariat stratégique de plusieurs décennies

20 Août 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — L'ambassadeur d'Éthiopie aux États-Unis, Binalf Andualem, a rencontré des hauts responsables de la société Boeing à l'ambassade d'Éthiopie à Washington, D.C., afin de discuter des moyens de renforcer et d'étendre le partenariat stratégique historique entre Boeing et Ethiopian Airlines.

Au cours de cette rencontre, l'ambassadeur Binalf a accueilli Mike Schnabel, vice-président de Boeing chargé des opérations et de la politique internationales ainsi que des relations avec les pouvoirs publics, accompagné de Rachel B. Peterson, responsable senior des opérations et de la politique internationales.

Selon une publication partagée par l'ambassadeur Binalf sur les réseaux sociaux, les discussions ont porté sur l'approfondissement du partenariat stratégique qui lie depuis plusieurs décennies Ethiopian Airlines, Flyethiopian et Boeing -- une alliance fondée sur la confiance mutuelle, l'innovation et l'excellence opérationnelle.

Dans le cadre de cette visite, la délégation de Boeing a remis à l'ambassadeur Binalf une maquette commémorative d'un Boeing 787 d'Ethiopian Airlines. Ce cadeau marque les célébrations du 80e anniversaire d'Ethiopian Airlines et rend hommage à huit décennies de partenariat durable avec Boeing.

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Au cours de cette rencontre, les dirigeants de Boeing ont réaffirmé leur engagement continu à soutenir, faire progresser et dynamiser le secteur aérien éthiopien pour l'avenir.

Lire l'article original sur ENA.

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