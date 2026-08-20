Mali: Le Trésor Public lève 55 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

Pour faire face aux besoins de financement du budget de l'Etat Malien, le Trésor Public de ce pays a levé avec succès le mercredi 19 août 2026 sur le marché financier de l'UEMOA, la somme de 55 milliards FCFA à la suite de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 et 5 ans.

Le montant mis en adjudication était de 50 milliards de FCFA. Les soumissions globales se sont élevées à 71 520,478 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 143,04%.

Le montant des soumissions retenu est 55 milliards de FCFA et celui rejeté à 16,520 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 76,90%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 4,39% pour les bons, 7,54% pour les obligations de 3 ans et 7,42% pour celles de 5 ans.

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L'émetteur s'est engagé à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 18 août 2027. Concernant le paiement des intérêts se fera d'avance et précompté sur la valeur nominale de ces bons.

Le Trésor Public malien compte d'autre part rembourser le capital des obligations le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 20 août 2029 pour celles de 3 ans et au 20 août 2031 pour celles de 5 ans. Il compte aussi payer les intérêts par an selon un taux de 6 % pour les obligations de 3 ans et 6,20% pour celles de 5 ans et ce dès la fin de la première année.