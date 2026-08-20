Burkina Faso: Clôture de la IIe édition du camp vacances Faso Mêbo - Près de 1 500 campeurs initiés aux valeurs patriotiques et civiques

La IIe édition du camp vacances Faso Mêbo de Ouagadougou a refermé ses portes, mercredi 19 août 2026, à Ouagadougou.

La 3e région militaire, à l'instar des autres régions, a accueilli, du 10 au 19 août 2026, la IIe édition du camp vacances Faso Mêbo au profit des élèves venus de différentes communes de la région du Kadiogo. La cérémonie de clôture a été présidée par le commandant de la 3e région militaire, le lieutenant-colonel Armand Michel Ouédraogo, par ailleurs, parrain régional, représentant celui national, mercredi 19 août 2026, à Ouagadougou.

C'était en présence de la ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Annick Pikbougoum, du ministre secrétaire général de la Présidence du Faso, Zakaria Soré, du gouverneur de la région du Kadiogo, Abdoulaye Bassinga, du Directeur général (DG) de l'Agence Faso Mêbo, le commandant Zoodnoma Ahmed Sakandé, des invités et des parents des campeurs.

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Après avoir chanté l'hymne national lors de la montée des couleurs, les campeurs ont présenté leur savoir-faire en technique d'intervention « opération rapprochée », en pièce théâtrale et en ballet artistique sous la pluie. Ils ont reçu le nom de baptême « Promotion Toyiro » qui veut dire « l'avenir vous appartient, en langue Bwamu ».

Pour le lieutenant-colonel Armand Michel Ouédraogo, ce nom de promotion est unique et commun à toutes les promotions des six régions militaires du Burkina Faso. Le représentant des campeurs, Guidado Habdine Diallo, a fait le bilan de leur apprentissage au cours des 10 jours de camp. Il a confié avoir appris l'instruction militaire, le parcours d'obstacles, l'éducation civique, le vivre-ensemble et la solidarité entre les peuples.

« Nous avons compris que la discipline n'est pas une punition, mais une école de caractère et de force mentale », a-t-il dit. Guidado Habdine Diallo a confié avoir pris connaissance du drapeau, symbole du sang versé par les aînés pour la liberté. « En apprenant notre vraie histoire, celle qu'on nous a toujours cachée, nous avons compris qu'un peuple qui ne décide pas pour lui-même n'est pas encore libre », a-t-il avoué. Il a ajouté avoir appris aussi à confectionner et poser des pavés, planter des arbres et embellir la ville.

Une formation commune dans les six régions militaires

Le représentant des campeurs a mentionné que lui et ses camarades ont pris l'engagement d'être disciplinés et solidaires à l'école, à la maison, comme dans la vie en société avec la même rigueur apprise sur le « parcours du combattant ».

Le DG de l'Agence Faso Mêbo a révélé que cette IIe édition revêt une dimension historique particulière. « L'ordre a été donné par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour que le camp vacances Faso Mêbo se déroule au niveau des six régions militaires », a-t-il dit. Le commandant Zoodnoma Ahmed Sakandé a expliqué que les enfants des six régions militaires ont vécu la même expérience, reçu les mêmes enseignements fondamentaux et partagé les mêmes idéaux.

Il a demandé aux campeurs de porter avec fierté leur nom de promotion et d'en être des exemples parfaits. En remerciant les parents pour avoir accepté confier leurs enfants au camp vacances Faso Mêbo, il les a invités à respecter et à prendre en compte le patriotisme de leur enfant au quotidien. Après avoir conseillé ses filleuls, le lieutenant-colonel Armand Michel Ouédraogo, a mis en lumière la tenue du camp Faso Mêbo dans l'histoire de la Révolution progressiste populaire (RPP).

Le représentant des parents des campeurs, Oumarou Guira, a salué l'Agence Faso Mêbo pour l'organisation du camp en faveur des enfants. « Nous formulons le voeu que cette belle initiative se poursuive et se renforce au fil des années au profit de nombreux enfants », a-t-il souhaité.