Ile Maurice: 446 macaques, une charge rayée et désormais Rs 50 millions de réclamation

L'affaire des macaques saisis à Jin Fei en mars 2023 connaît un nouveau prolongement devant la Cour suprême. Trois ans après l'opération qui avait bouleversé le projet de Hammerhead International Ltd, son directeur et actionnaire unique réclame désormais Rs 50 millions de dommages à un responsable de Bioculture (Mauritius) Ltd. La plainte, déposée le mercredi 19 août, repose sur ce que le plaignant présente comme une plainte «fausse et malveillante» à son encontre.

Au coeur de ses récriminations : l'intervention menée à Jin Fei le 19 mars 2023. Quelque 50 officiers du National Parks and Conservation Service et du ministère s'étaient rendus sur place et avaient saisi 446 macaques détenus dans les locaux liés à Hammerhead. Cette opération avait rapidement débouché sur l'arrestation de son directeur, poursuivi provisoirement pour des faits allégués de cruauté envers les animaux.

Le dossier pénal devait toutefois s'éterniser. Une motion visant à faire rayer la charge avait été présentée en octobre 2023. Ce n'est qu'en septembre 2025, après près de deux ans et demi, que la charge provisoire a finalement été rayée.

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C'est dans ce contexte que le plaignant revient aujourd'hui devant la justice, cette fois pour réclamer réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Il affirme que l'affaire a lourdement affecté tant sa personne que ses activités professionnelles et son projet d'entreprise.

Sa plainte soulève également des interrogations sur certains éléments utilisés durant l'enquête, notamment des photographies présentées comme illustrant l'état des macaques. Selon lui, ces images ne correspondraient pas aux constatations effectuées sur les animaux lors de l'intervention. Il conteste ainsi la manière dont certains éléments auraient été utilisés pour étayer les accusations portées contre lui.