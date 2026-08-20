Ile Maurice: Le pays et l'Inde renforcent la sécurité d'approvisionnement en produits pétroliers

Maurice et l'Inde ont renforcé leur coopération dans le secteur pétrolier avec la signature, ce jeudi 20 août, de deux accords portant notamment sur l'approvisionnement à long terme en produits pétroliers.

La signature s'est déroulée à l'Assemblée nationale, dans le cadre de la visite officielle à Maurice de Hardeep Singh Puri, ministre indien du Pétrole et du gaz naturel.

Un Memorandum of Understanding (MoU) a été signé entre le ministère du Commerce et de la protection des consommateurs de Maurice et le ministère indien. Il établit un cadre de coopération entre les deux gouvernements, notamment pour l'approvisionnement en produits pétroliers, le renforcement de la sécurité énergétique de Maurice et la coopération dans le domaine des biocarburants.

Dans ce cadre, l'Indian Oil Corporation Limited (IOCL) fournira des produits pétroliers au gouvernement mauricien, représenté par la State Trading Corporation (STC), selon un arrangement «Business-to-Business».

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En parallèle, la STC et l'IOCL ont signé un Sales and Purchase Agreement pour l'approvisionnement à long terme en produits pétroliers raffinés. Celui-ci porte notamment sur l'essence (Mogas), le diesel (Gas Oil), le carburant aviation Jet A1 et le Marine Gas Oil.

Selon le gouvernement, ces accords permettront de renforcer la continuité et la sécurité de l'approvisionnement en carburants de Maurice pour les prochaines années. Ils établissent également une base institutionnelle pour poursuivre la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine des biocarburants et du renforcement des capacités.

Pour Maurice, qui dépend des importations de produits pétroliers pour les transports, l'aviation, l'activité économique et les services essentiels, cet accord constitue ainsi un cadre plus structuré et durable pour sécuriser ses besoins énergétiques.

La signature marque par ailleurs une nouvelle étape dans la coopération entre Maurice et l'Inde, avec un partenariat qui se veut davantage axé sur les besoins énergétiques à long terme du pays.