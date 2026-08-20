Ile Maurice: La «License Plate Recognition»

Prendre un ticket à l'entrée du parking de l'aéroport a toujours été un petit moment presque cocasse, qui oblige à s'étirer, voire à ouvrir la portière, pour atteindre la borne. Depuis lundi, un nouveau dispositif, au coût d'environ Rs 50 millions, est censé mettre fin à ces gesticulations. Un système de reconnaissance automatique de plaque d'immatriculation, une caméra dite LPR (License Plate Recognition) qui associe le véhicule à son ticket dès l'entrée.

Nous l'avons testé le mardi 18 août, à l'international departures. Arrivés à 13 h 49, à l'heure où le check-in bat son plein avec une grosse file d'attente, nous voulions vérifier si le nouveau dispositif allégeait vraiment la circulation à l'entrée et à la sortie du parking.

Nous qui avons connu des files d'attente insoutenables à la sortie et, parfois, un ticket disparu au fond de la console centrale, nous avons abordé cette nouveauté avec une pointe de curiosité. Les distributeurs de tickets ont eu droit à un makeover, mais ils mettent le même temps à délivrer le sésame. Un officier nous a tendu une fiche d'instructions du nouveau process. Fini, en théorie, le temps perdu à récupérer son ticket pour ceux courant après leur vol, la plaque suffit à faire le lien. La barrière s'est levée, et nous voilà partis.

Verdict à l'entrée comme à la sortie

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C'était nettement moins bloqué et bien plus rapide d'entrer et de sortir que d'habitude, malgré l'heure chargée. Nous avions toutefois oublié qu'il fallait désormais être attentifs aux guichets automatiques, qui n'acceptent que des billets. Ils étaient faciles à repérer. Le premier, au bas de l'escalier de sortie, était hors service. À moins de 50 mètres, une petite file devant un autre guichet, chacun s'habituant à tour de rôle au nouveau système, sous l'oeil de deux agentes venues prêter main-forte. Pour une heure et demie sur place, la note s'est élevée à Rs 100. Nous avions également oublié notre ticket dans la voiture, comme d'habitude, mais pas de problème : il aura suffi d'entrer notre plaque d'immatriculation sur la machine pour que le tarif s'affiche, billet inséré et reçu imprimé.

À l'approche de la barrière de sortie, pas de gesticulations, mais la barrière ne s'est pas levée automatiquement, contrairement à ce que laissait espérer la reconnaissance de plaque. L'officier dans la guérite nous a demandé d'attendre, avant de déclencher... manuellement l'ouverture.

Note de l'expérience du nouveau mécanisme : 8,5/10, contre 5/10 pour l'ancien.

Le nouveau dispositif, baptisé Smart Car Park, remplace un système installé en 2013. Lormus Bundhoo, Chief Executive Officer d'Airports of Mauritius, nous précise qu'il y a désormais plus de 20 caméras LPR et six sorties contre quatre auparavant, avec l'objectif de porter la cadence de sortie de quatre à huit ou neuf véhicules par minute. Le paiement par carte, lui, n'est pas encore disponible ; il est annoncé dans deux à trois semaines, ce qui ferait peut-être grimper la note à 9,5/10.