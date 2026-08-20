Ile Maurice: Le «blueprint» bientôt soumis au Cabinet

Le très attendu blueprint sur l'avenir du secteur éducatif devrait franchir une nouvelle étape dans les prochaines semaines. La version finale du document a été soumise au Prime Minister's Office (PMO), où elle sera étudiée avant d'être présentée au Conseil des ministres. En attendant sa publication officielle, plusieurs pistes circulent déjà, notamment la création de National Schools, l'abolition du National Certificate of Education (NCE) et une nouvelle formule d'orientation après le Primary School Achievement Certificate (PSAC).

Le dossier prend forme, mais le flou demeure. Alors que le blueprint de l'éducation est désormais entre les mains du PMO, les spéculations vont bon train dans le milieu éducatif, particulièrement au sein du corps syndical. Plusieurs propositions issues des consultations menées ces derniers mois commencent à circuler, donnant un premier aperçu de ce que pourrait être la prochaine réforme.

Selon les informations disponibles, plus d'une trentaine de collèges nationaux et régionaux pourraient voir le jour et accueillir des élèves dès le Grade 7. L'objectif affiché serait de permettre aux parents de choisir, pour leur enfant, un établissement secondaire de qualité à proximité de leur lieu de résidence, après les résultats du PSAC. Dans le schéma envisagé, les élèves seraient orientés vers des collèges régionaux ou nationaux en fonction de leurs résultats. L'une des options discutées prévoit ainsi l'entrée en Grade 7 dans ces établissements sur la base des résultats obtenus à cet examen.

Autre changement majeur : le NCE serait supprimé. Les élèves qui n'atteindraient pas le niveau requis pourraient être dirigés vers le Foundation Programme in Literacy, Numeracy and Skills, avec un accompagnement adapté à leurs besoins. La grille de notation du PSAC devrait également être revue. Actuellement, la note «A» couvre une fourchette de 75 à 100 points. La nouvelle formule comporterait neuf niveaux, avec notamment un A* pour les résultats entre 90 et 100, un A de 80 à 89 et un B* de 70 à 79.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le NCE au coeur des interrogations

Ces propositions ne sortent toutefois pas de nulle part. Plusieurs consultations ont été menées avec des syndicats des secteurs public et privé, des parents et des élèves. Ces rencontres visaient à cerner les attentes et préoccupations des différents acteurs avant de finaliser le document. Le ministre de l'Éducation avait déjà annoncé, le 26 mai à l'Assemblée nationale, l'abolition du NCE en fin de Grade 9. Introduit en 2018 dans la réforme Nine-Year Continuous Basic Education, cet examen est aujourd'hui considéré insuffisant pour préparer les élèves aux exigences du School Certificate (SC).

Mais pour les syndicats, il faudra attendre le document officiel avant de tirer des conclusions. Le président de l'Union of Private Secondary Education Employees , Arvind Bhojun, estime que le calendrier pourrait poser problème. «La question que l'on se pose, surtout que le ministre avait évoqué de réforme en parlant de National School au lieu d'Academy, c'est que je pense que c'est un peu tard.» Selon lui, si la réforme n'entre pas en vigueur avec la prochaine cohorte, les élèves qui entreront en Grade 7 en 2027 pourraient encore suivre le cursus du NCE.

Il faudrait alors attendre plusieurs années avant de mesurer les effets d'une nouvelle réforme. «On ne verra pas les résultats de la réforme que le ministre veut amener avant trois ans. Et on sait que dans trois ans, il y aura les élections. Donc la question qui se pose est : est-ce qu'on aura la réforme ou pas ?» Arvind Bhojun reconnaît toutefois certaines décisions positives prises récemment, notamment sur l'utilisation des téléphones portables à l'école et l'allongement à quatre semaines des vacances du deuxième trimestre pour les élèves du primaire et du secondaire. Il estime cependant que plusieurs annonces doivent encore se concrétiser.

Le PM veut tout revoir avant le Cabinet

Pour l'heure, rien n'est définitif. Le blueprint a été complété, puis transmis au PMO. Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, devrait l'examiner dans son ensemble avant sa présentation au Cabinet. Selon nos informations, le chef du gouvernement souhaite comprendre chaque volet du dossier et devrait s'appuyer sur ses techniciens pour passer en revue les différentes propositions.

Le véritable contenu de la réforme pourrait donc être connu dans les prochaines semaines. D'ici là, une chose est certaine : entre le PSAC, le NCE, les National Schools et la nouvelle orientation des élèves, le secteur éducatif s'apprête à connaître des changements majeurs.

Équipements braille pour les élèves malvoyants

Un soutien concret pour faciliter le parcours scolaire des enfants en situation de handicap visuel. Le ministère de l'Éducation a fait un don d'équipements braille au Lois Lagesse Trust Fund et le ministre Mahend Gungapersad a effectué cette remise, mardi à Beau-Bassin. Pour lui, cette initiative répond à un besoin essentiel. «Il faut venir en aide à ces enfants. Ils ont déjà des difficultés dans leur parcours scolaire.» Selon lui, l'État doit également accompagner les parents et enseignants afin qu'ils disposent des moyens nécessaires pour soutenir ces élèves dans leur apprentissage.

Ces équipements représentent en effet de précieux outils pédagogiques pour les enfants qui ne peuvent pas lire ou écrire comme leurs camarades. Ils leur permettent de faire leurs devoirs, d'écrire et de préparer leurs compositions scolaires, notamment en vue du PSAC. Autre enjeu : le coût de ces appareils. Certains peuvent atteindre, voire dépasser, Rs 75 000 et ils sont particulièrement fragiles. À travers ce don, le ministère entend faciliter l'accès à ces outils indispensables et donner aux enfants davantage de moyens pour progresser dans leur parcours scolaire.

Examens nationaux : Le calendrier du troisième trimestre se précise

Le troisième trimestre s'annonce particulièrement chargé pour les élèves appelés à passer les examens nationaux. Le calendrier 2026 fixe déjà les principales dates à retenir. Pour les élèves des Grades 1 à 5, les évaluations se dérouleront en octobre. Les élèves des Grades 1, 2 et 3 composeront les 2, 6, 7 et 8 octobre, tandis que ceux des Grades 4 et 5 seront concernés les 13, 14, 15 et 16 octobre.

Du côté du PSAC, les épreuves débuteront le jeudi 22 octobre avec le français et les sciences. L'anglais suivra le vendredi 23 octobre, avant l'histoiregéographie et les langues asiatiques, l'arabe, le kreol morisien ou le kreol rodriguais le lundi 26 octobre. L'épreuve de mathématiques est, elle, prévue le mardi 27 octobre.

Les élèves de Grade 9 seront également concernés dès le 2 octobre par les épreuves du NCE. Arts et design ouvriront le bal, avant l'anglais, les TIC, le français, les sciences, les mathématiques et les autres matières jusqu'au 16 octobre.

Un calendrier qui permettra aux élèves, parents et enseignants d'anticiper au mieux cette période décisive.