Ile Maurice: Le pays et l'Inde scellent un accord énergétique de long terme

Maurice a franchi aujourd'hui, jeudi 20 août, une étape dans la sécurisation de son approvisionnement énergétique avec la signature d'un Memorandum of Understanding entre le Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, et le ministre indien du Pétrole et du gaz naturel, Hardeep Singh Puri.

Cet accord intergouvernemental sera suivi d'un Sales and Purchase Agreement entre la State Trading Corporation et Indian Oil Corporation Ltd pour l'approvisionnement à long terme de Maurice en produits pétroliers raffinés.

Dans son intervention, Navin Ramgoolam a rappelé que ses discussions avec le Premier ministre indien, Narendra Modi, avaient débuté bien avant le conflit en Iran.

«Ce qui avait commencé comme un dialogue entre deux Premiers ministres se traduit aujourd'hui par un résultat concret», a-t-il déclaré, soulignant qu'il avait fallu surmonter beaucoup de résistance.

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Selon Navin Ramgoolam, cet accord «ajoute une dimension essentielle aux relations entre Maurice et l'Inde, à un moment où les marchés énergétiques sont profondément marqués par l'imprévisibilité».

Le PM a expliqué que cette initiative relevait d'une vision à long terme : anticiper les risques et protéger Maurice, qui importe la quasi-totalité des produits pétroliers qu'il consomme. Il a également affirmé que, sous l'ancien gouvernement, l'approvisionnement passait par des intermédiaires auxquels d'importantes commissions étaient versées.

«Aujourd'hui, nous établissons une relation directe, transparente et stratégique entre deux États amis», a-t-il souligné.

Le PM a également exprimé sa «profonde gratitude» envers l'Inde pour son soutien indéfectible et réaffirmé sa détermination à consolider davantage les relations entre les deux pays.

Hardeep Singh Puri a, pour sa part, déclaré que «Maurice occupe une place particulière dans le coeur de l'Inde.»

«Des générations d'ascendance commune nous unissent. Nous sommes des voisins par-delà l'océan. Il est donc naturel que nos liens historiques profonds évoluent vers une coopération aussi concrète», a-t-il affirmé.

Le ministre indien a présenté cet accord comme le témoignage de la confiance qui unit «deux nations qui se sont toujours soutenues». Il a également salué la volonté du PM d'explorer de nouveaux domaines liés à l'énergie verte et de favoriser le partage d'expériences entre les deux pays.

Ce partenariat vise, selon les deux parties, à permettre à Maurice de sécuriser son approvisionnement, de mieux anticiper les bouleversements des marchés internationaux et de préparer progressivement sa transition énergétique.