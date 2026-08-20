Ile Maurice: Soixante-quinze officiers récompensés pour 15 ans de service

Soixante-quinze officiers du Mauritius Prison Service, dont dix femmes, ont reçu, mercredi 19 août, l'appellation départementale de Lead Prisons Officer, lors d'une cérémonie organisée au gymnase de la Prison Training School. Cette distinction couronne 15 années de service marquées par la performance, la bonne conduite et l'assiduité, et marque pour ces officiers le début d'une nouvelle étape professionnelle, avec davantage de responsabilités.

La cérémonie, ouverte par une prestation du Prison Band, s'est déroulée en présence du Commissioner of Prisons, Rashid Ali Beekun, et des Deputy Commissioners of Prisons. Après le mot de bienvenue du maître de cérémonie, le Deputy Commissioner of Prisons Lugun a pris la parole, avant que Rashid Ali Beekun ne s'adresse aux officiers présents et procède à la remise des appellations.

Au-delà de la reconnaissance d'un parcours, la nouvelle appellation confère aux bénéficiaires un rôle accru de leadership : accompagner leurs collègues et veiller au maintien des standards de professionnalisme et de discipline au sein du service. L'expérience accumulée au fil des années devient ainsi une ressource à partager avec l'ensemble de l'institution, plutôt qu'une simple reconnaissance individuelle du travail accompli.

Dix femmes distinguées

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Parmi les 75 officiers honorés, dix sont des femmes, dont la présence met en lumière leur contribution et leur progression au sein du service.

La remise des appellations, effectuée par le Commissioner of Prisons et les Deputy Commissioners of Prisons, a constitué le moment fort de la cérémonie, qui s'est achevée par une seconde prestation du Prison Band, le vote de remerciements et un moment de convivialité autour de rafraîchissements.

Au-delà du protocole, cette journée aura surtout permis de saluer 15 années de fidélité et de contribution au service, et de rappeler aux 75 nouveaux Lead Prisons Officers leur responsabilité désormais accrue : transmettre leur expérience et contribuer à l'excellence du Mauritius Prison Service.