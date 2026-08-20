Sénégal: Le DG de l'ANSD appelle au recrutement des diplômés de l'ENSAE dans les ministères

Dakar — Le directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), Abdou Diouf, a plaidé, jeudi, à Dakar, pour le recrutement des diplômés de l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique (ENSAE) Pierre Ndiaye dans les services statistiques des ministères sectoriels, afin de renforcer le dispositif national de production statistique.

"Je continue de recommander le recrutement des diplômés de l'ENSAE pour les besoins des différents services de production des ministères sectoriels afin de renforcer notre dispositif national de production statistique", a-t-il déclaré lors de la cérémonie solennelle de remise des diplômes aux promotions 2026 de l'établissement.

Selon Abdou Diouf, le renforcement des unités de production statistique des ministères en ressources humaines demeure "un défi permanent" pour le système statistique national, alors que l'ANSD conduit plusieurs chantiers visant à moderniser ce dispositif.

Cette cérémonie de remise de diplômes a consacré la sortie de deux promotions portant le nom de Mamadou Fallou Mbengue, ancien directeur de l'ANSD.

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Il s'agit de la 16e promotion des ingénieurs statisticiens économistes, composée de 33 diplômés, et de la 4e promotion des analystes statisticiennes, forte de 27 diplômés.

Les 60 récipiendaires sont issus de dix pays africains : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

Le Sénégal compte 29 diplômés parmi les nouveaux récipiendaires, dont 15 ingénieurs statisticiens économistes et 14 analystes statisticiennes.

Le directeur de l'ENSAE, Idrissa Diagne, a rappelé, de son côté, la vocation régionale de l'établissement, créé en 2008, dans le prolongement de plus d'un demi-siècle de tradition de formation statistique au Sénégal.

"Cette diversité est à l'image l'ENSAE, une école sénégalaise à vocation régionale", a-t-il souligné, précisant que les diplômés de l'établissement sont présents dans les administrations publiques, les banques centrales, les entreprises privées, les institutions internationales, les universités, les centres de recherche et les organismes de développement.

Depuis la sortie de sa première promotion en 2011, l'ENSAE a contribué à former plus de 900 professionnels, dont 358 ingénieurs statisticiens économistes, 270 ingénieurs des travaux statistiques, 83 analystes statisticiennes et 82 techniciens supérieurs de la statistique, selon M. Diagne.