Afrique: Tournoi UFOA A U17 - Les Lionceaux logés dans le groupe A

Dakar — L'équipe nationale des moins de 17 ans a été placée dans le groupe A du tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) des moins de 17 ans l'Union des Fédérations ouest-africaines Zone A (UFOA-A), à l'issue du tirage au sort effectué ce jeudi.

Le Sénégal partage le même groupe que la Mauritanie, la Gambie et la Sierra Leone.

Le groupe B comprend le Mali, le Liberia, la Guinée et la Guinée Bissau.

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Le Sénégal abrite, du 7 au 20 septembre 2026, le tournoi U17 de l'UFOA-A dont les Lionceaux sont détenteurs du trophée.

Les U17 du Sénégal sont aussi les champions d'Afrique en titre et vont disputer la Coupe du monde de la catégorie en octobre prochain au Qatar.

- L' équipe nationale des moins de 17 ans est logée dans le groupe A, en compagnie de la Mauritanie, de la Gambie et de la Sierra Leone du tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) des moins de 17 ans de l'Union des Fédérations ouest-africaines Zone A (UFOA-A) .

Le tirage au sort du tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) des moins de 17 ans de l'Union des Fédérations ouest-africaines Zone A (UFOA-A) s'est déroule ce jeudi.

Le groupe B comprend le Mali, le Liberia, la Guinée et la Guinée Bissau.

Le Sénégal abrite, du 7 au 20 septembre 2026, le tournoi U17 de l'UFOA-A dont les Lionceaux sont détenteurs du trophée.

Les U17 du Sénégal sont aussi les champions d'Afrique en titre et vont disputer la Coupe du monde de la catégorie en octobre prochain au Qatar.