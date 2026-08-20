Sénégal: Le déménagement du système des Nations unies à Diamniadio au coeur des échanges entre le PM et la DG adjointe de l'UNICEF

Dakar — Le déménagement des agences et structures onusiennes à la Maison des Nations unies a été au coeur des échanges jeudi à Dakar entre le Premier ministre du Sénégal Ahmadou Al Aminou Lo, et la directrice générale adjointe de l'UNICEF, Hannan Sulieman, chargée de la gestion de l'édifice érigé à nouvelle de Diamniadio, dans le département de Rufisque, a-t-on appris de source officielle.

"Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou LO a reçu en audience, ce jeudi 20 août 2026, Madame Hannan Sulieman, Directrice générale adjointe du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), chargée de la gestion de la Maison des Nations Unies à Diamniadio", a notamment indiqué la Primature.

Dans un message publié sur ses plateformes officielles, le bureau du Premier ministre souligne que le déménagement du système des Nations Unies à Diamniadio, selon l'agenda convenu, était au coeur des discussions.

Les échanges ont (également) porté sur les axes de collaboration entre le Sénégal, l'UNICEF et le système des Nations Unies en général, notamment en matière de développement du capital humain, conformément aux objectifs de l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050, indique la Primature.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle signale qu'au-delà de l'éducation et de la formation professionnelle, considérées comme des domaines prioritaires de partenariat et dans lesquels des réalisations importantes ont été enregistrées, le renforcement des capacités de structuration des départements ministériels a été identifié comme axe de collaboration.

La délégation conduite par la directrice générale adjointe de l'UNICEF n'a pas manqué de saluer le rôle du Sénégal dans la promotion du multilatéralisme et l'intégration sous-régionale, rapporte la même source.

Le Sénégal et l'ONU ont signé le 12 juin dernier à Dakar, un accord allant dans le sens d'une ouverture de la Maison des Nations unies (MONUD), un édifice construit à Diamniadio (ouest) pour abriter des institutions onusiennes exerçant des activités dans le pays.

L'accord a été signé par le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, et la coordonnatrice des institutions spécialisées des Nations unies au Sénégal, Aminata Maïga.

la Maison des Nations unies va réunir plusieurs agences, fonds et programmes de l'ONU au Sénégal.

L'édifice construit à Diamniadio - une ville située à une trentaine de kilomètres à l'est de Dakar - contribuera à la "cohérence", l"'efficacité" et à la "coordination" des interventions de ces institutions spécialisées de l'ONU, indique -t-on.