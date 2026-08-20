Sénégal: Douze nouveaux cas de diphtérie confirmés à Saraya et Kédougou

Kédougou — Douze nouveaux cas de diphtéries ont été confirmés dans les districts sanitaires de Saraya et Kédougou, dans le cadre des investigations conduites par les autorités sanitaires, a appris l'APS, jeudi, du gestionnaire de l'incident du Comité régional de la gestion des épidémies (CRGE), docteur Ababacar Mbaye.

"Douze cas ont été confirmés au niveau des districts sanitaires de Saraya (6) et de Kédougou2 (6). Le sex-ratio des cas confirmés est de 6 garçons pour 6 filles. L'âge médian des cas confirmés est de 4,5 ans (min 4 ans et max 13 ans) sur 202 sujets contacts", a-t-il déclaré.

Il a rappelé que les 18 et 19 août derniers, 6 nouveaux cas au total avaient été enregistrés dans le cadre des investigations conduites après l'apparition des premiers cas, fin juillet dernier.

Deux 2 décès avaient ensuite été signalés au poste de santé de Bambaraya dans le district de Saraya et au centre secondaire de Ndiormi du district de Kédougou, dont une confirmation post mortem.

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Un traitement préventif des personnes contacts des nouveaux cas confirmés se poursuit dans la région de Kédougou, selon docteur Ababacar Mbaye.

Il assure que le personnel médical va poursuivre la recherche active des enfants zéro dose et sous-vaccinés, parallèlement à l'approvisionnement des structures sanitaires en antitoxine.

"Ils vont assurer le suivi complet des 168 enfants zéro dose et sous vaccinés identifiés, maintenir la surveillance des 202 cas contacts jusqu'à la fin de la période de suivi qui est de 10 jours", a-t-il ajouté.

Il a expliqué, par ailleurs, que le 29 juillet dernier, le pédiatre du centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou (CHRADK) avait signalé la survenue d'autres décès chez des enfants âgés de moins de cinq ans, présentant des tableaux cliniques d'obstruction des voies aériennes supérieures.

"Les principales manifestations cliniques observées étaient : dyspnée, toux, rhinorrhée, détresse respiratoire sévère et hypertrophie amygdalienne", a-t-il indiqué.

La direction de la Prévention du ministère de la Santé et l'Hygiène publique a été informée, le 30 juillet dernier, d'une série de décès d'enfants de moins de cinq ans au CHRADK.

"La direction régionale de la santé de Kédougou a présenté des tableaux cliniques évocateurs de diphtérie respiratoire (dyspnée, détresse respiratoire sévère, hypertrophie amygdalienne, nécrose de la partie rhinopharyngée, tuméfaction cervicale). Une revue rétrospective des dossiers médicaux a identifié 11 cas suspects, tous décédés entre août 2024 et juillet 2026", a-t-il indiqué.

Dans ce contexte, deux prélèvements post mortem avaient été réalisés les 26 et 29 juillet 2026 chez deux enfants suspects et acheminés à l'Institut Pasteur de Dakar pour confirmation. Un cas a été confirmé le premier août 2026.