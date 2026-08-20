Sénégal: Tivaouane - Lancement d'une application mobile pour signaler des incidents liés au Gamou

Tivaouane — Une application mobile dénommée "Mawlid", offrant plusieurs services dont le signalement d'un enfant égaré, une panne sur la route, ou tout autre incident lié à la célébration du Gamou, a été présentée mercredi à Tivaouane, en vue de permettre une intervention rapide des services compétents.

L'application permet de signaler un enfant égaré par exemple, une personne victime d'un malaise, une panne sur la route, un embouteillage, une coupure d'eau ou d'électricité, ou encore un problème de connectivité, a-t-on appris de ses initiateurs.

Présentée lors de la réunion nationale d'évaluation des préparatifs du Gamou, cette innovation digitale a été développée par la cellule de communication de la Zawiya tjaniyya, pilotée par Serigne Abdoul Hamid Sy Al Amine.

"Mawlid", disponible sur Apple Store et Play Store, se propose de "monitorer véritablement l'ensemble des problématiques qui peuvent survenir durant le Gamou", a expliqué Serigne Bachir Lo.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il ajoute que l'application repose sur deux fonctionnalités majeures : la géolocalisation des points importants et le signalement des incidents.

Elle permet aux fidèles de localiser avec précision les postes de santé, les toilettes publiques, les points d'eau, des postes de sécurité, bacs à ordures et autres services utiles, indique-t-on.

Elle met aussi à disposition des numéros utiles dont les fidèles peuvent avoir besoin durant le Gamou.

À partir de sa position, l'utilisateur peut se faire signaler un itinéraire pour rejoindre le lieu recherché.

"Quel que soit le problème, vous pouvez le signaler directement sur l'application qui est reliée à une plateforme de suivi", ajoute Serigne Bachir Lo, invitant les responsables de "dahiras" et de lieux d'accueil à transmettre leurs coordonnées, afin que leurs sites soient intégrés dans la cartographie de l'application.

Un outil collaboratif

Une fois le signalement reçu et géolocalisé, celui-ci peut être transmis immédiatement à l'équipe compétente pour une prise en charge rapide, a encore fait valoir ce responsable de la plateforme.

Le système est également conçu pour les personnes non scolarisées en français, qui peuvent transmettre un message vocal, une photo ou un texte, tandis que leurs coordonnées GPS sont automatiquement récupérées.

Serigne Bachir Lo a invité les différents services mobilisés pour le Gamou à s'approprier l'application, afin d'assurer directement le suivi des signalements relevant de leurs domaines de compétence, notamment la santé, la sécurité, la voirie et le cadre de vie.

Il a également préconisé l'intégration des itinéraires de circulation retenus pour le Gamou dans l'application, pour que les fidèles puissent prendre connaissance des accès et déviations existants, avant leur arrivée à Tivaouane.

"Tout repose sur la communication. Aujourd'hui, les moyens technologiques modernes facilitent grandement la transmission de l'information aux citoyens", a-t-il fait remarquer.

Le président du COSKAS, Mame Ousmane Samb, a communiqué les contacts de mécaniciens mobilisés pour assurer gratuitement le dépannage durant le Gamou.

Les demandes peuvent ainsi être transmises rapidement aux personnes chargées d'intervenir.

Au-delà de la gestion des incidents, "Mawlid" propose également une bibliothèque numérique et le suivi en direct du programme et des questions relatives à la communauté.

Ses concepteurs le présentent comme "un outil collaboratif" faisant des fidèles les premiers acteurs du dispositif d'alerte, tout en facilitant la coordination entre les différents services mobilisés pour le Gamou.