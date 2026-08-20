Sénégal: De vendeur ambulant de 'café Touba' à capitaine d'entreprise, le rêve grandeur nature d'un jeune de Kaffrine

Kaffrine — Cheikhouna Diagne, jeune vendeur ambulant de "café Touba" et de "wass" à Kaffrine (centre), est la preuve que les rêves les plus fous sont permis, à condition d'y croire et d'oser entreprendre. Fort du succès rencontré par son activité, il nourrit désormais l'ambition de transformer son petit commerce en une véritable entreprise structurée capable de satisfaire la demande locale croissante de ces breuvages.

"Mon ambition est de structurer progressivement mes activités de vente de boissons locales +café Touba+ et +wass", en une entreprise capable de satisfaire la demande locale croissante", a confié le jeune commerçant, appelant les autorités publiques et les structures d'appui à l'entrepreneuriat à l'accompagner dans la concrétisation de son rêve.

Le rêve de Cheikhouna Diagne, plus connu à Kaffrine sous le nom de "Diagne wass", est donc clair : transformer son business de vente de "café Touba" et de "wass" en une véritable entreprise.

"C'est un travail fastidieux, certes, mais passionnant", a-t-il admis, invitant les jeunes à s'adonner à cette activité sans complexe. Selon lui, il n'y a pas de sot métier, il faut simplement croire en soi et ne rien négliger.

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Il sillonne quotidiennement les principales artères de la ville pour vendre le "café Touba", le "wass" et du lait aux clients, avec un pousse-pousse, reconnaissable par ses équipements atypiques.

Des chants de "khassaïdes", poèmes et panégyriques en arabe classique diffusés à l'aide de haut-parleurs, attirent étape par étape la clientèle du jeune vendeur de la gare routière, de la route nationale jusqu'au marché central de Kaffrine.

Le produit prisé reste le "wass", une boisson à base de citron et de menthe. Cette activité permet aujourd'hui au jeune vendeur de générer des revenus quotidiens variant entre 10 000 et 15 000 francs CFA, suffisants, dit-il, pour subvenir à ses besoins et soutenir sa famille.

"Diagne wass" commence la préparation de la ration matinale tous les jours à l'aube, et celle du soir dès l'après-midi, dans l'enceinte de la maison de son tuteur, située à Diamaguène Travaux Pratiques, un quartier de la commune de Kaffrine.

Arrivé à Kaffrine en provenance de Touba fin 2023, Cheikhouna Diagne vit depuis lors en famille chez son tuteur Ma Abdou Dia, qui lui avait offert son premier thermos pour lancer son commerce ambulant.

Il achète ensuite très rapidement un second thermos avant de commencer à parcourir les artères de la ville pour fidéliser sa clientèle.

Avec les encouragements de son tuteur, le jeune vendeur ambulant fait fabriquer en 2024, un pousse-pousse à quatre roues doté d'une place pour bonbonne de gaz afin d'agrandir son activité commerciale.

Il s'approvisionne ainsi auprès des fournisseurs en citrons, menthes et gobelets en plastique, principaux éléments participant dans la préparation et la vente de ces boissons locales.

Son port traditionnel, son chapeau "tingado" et son "ndiel" noué autour du cou ne laisse aucun doute sur son appartenance à la communauté mouride et son adhésion à l'esprit "baye Fall".

Sur son lieu de travail, les effigies du cinquième khalife général des mourides, Serigne Saliou Mbacké (1915-2007), de Cheikh Ibrahima Fall et de son marabout, Serigne Saliou Dieng, témoignent de cette appartenance.

"J'ai commencé ce travail en 2023 au daara. Je m'étais habitué, là-bas, à préparer le +café Touba+ chaque jour", confie Cheikhouna Diagne, âgé d'une vingtaine d'années et originaire de Touba, où il avait suivi des études coraniques au "daara" de Khelcom de feu Serigne Saliou Mbacké.

Son tuteur de Kaffrine, Ma Abdou Dia ne tarit pas d'éloges pour le jeune vendeur ambulant. "Je l'ai fait venir à Kaffrine en 2023. Aujourd'hui, je ne l'ai pas regretté. C'est une personne travailleuse, pieuse, disciplinée, docile et loin des mondanités", témoigne-t-il.

Célibataire et soutien de famille, Cheikhouna a pu, grâce à son activité de vente de "café Touba" et de "wass", construire un bâtiment à Touba pour y loger sa famille, ajoute-t-il.

Il dit être fier de son parcours. "Il est un référence pour beaucoup de jeunes du Sénégal. Il est poli, en plus d'être un fervent talibé mouride", a-t-il encore souligné, estimant que son protégé incarne aussi à la fois discipline et persévérance.