Sénégal: Navétanes - Les compétitions suspendues dans quatre zones de Bignona à cause du coût de la sécurité

Bignona — Quatre zones membres de l'Organisme départemental de coordination des activités de vacances (ODCAV) de Bignona, dans la région de Ziguinchor, ont annoncé avoir décidé de suspendre les compétitions du Championnat national populaire communément appelé "Navétanes", faute de pouvoir régler les dépenses liées à la sécurisation des matchs.

"Après avoir démarré les compétitions dans la commune de Bignona, nous avons été confrontés à un sérieux problème, à savoir la cherté du coût de la sécurité, qui est de 92.200 francs CFA. Une somme répartie entre le transport des éléments, leur prise en charge, le carburant et le service rétribué", a dit, mercredi, Djiby Diouf Diatta, porte-parole des présidents des zones concernées.

Intervenant au cours d'un point de presse, il a invité les autorités à apporter leur appui aux organisateurs, afin que les éléments en charge de la sécurité puissent être logés à Bignona pour que le coût soit soutenable.

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Il a fait savoir que toutes les zones concernées veulent que les matchs des Navétanes soient très bien sécurisés, "mais à un coût acceptable", ajoutant que cette décision n'émane d'aucune autorité administrative ou policière, mais des présidents de zones qui ne peuvent pas payer cette somme.

"Nous appelons toutes les bonnes volontés du département et au-delà à nous venir en aide. Car les Navétanes sont un moyen de formation, de mobilisation et d'occupation des jeunes pour qu'ils ne fassent pas des choses qu'on pourra regretter. Pour cela, il nous faut une subvention pour le volet sécurité", a soutenu M. Diatta.

Les jeunes, dit-il, doivent s'épanouir, avec l'appui des autorités en cette période de vacances, précisant qu'il n'est pas question d'arrêt définit des compétitions, mais juste une suspension afin de "régler ce problème le plus rapidement possible et reprendre les matchs".

Djiby Diouf Diatta a signalé que certaines zones avaient démarré les compétitions, mais n'ont pas pu continuer, faute de moyens.

Pour le moment, selon lui, seul le maire de la commune de Bignona a promis un appui.