Burkina Faso: Contrôle des produits de grande consommation - Un entrepôt clandestin démantelé à Samandin

Le trio que sont la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes ( BMCRF), l'Agence burkinabè de normalisation de la métrologie et de la qualité (ABNORM) et la Brigade Labaal ont effectué, une deuxième sortie de contrôle des produits de grande consommation, mercredi 19 août 2026 à Ouagadougou.

Malgré les multiples contrôles des prix des produits de grande consommation des agents contrôleurs, des « commerçants indélicats » refusent de respecter la norme en la matière. Alors, la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes ( BMCRF) poursuit les opérations de contrôle. Pour la seconde fois consécutive, la BMCRF, l'Agence burkinabè de normalisation de la métrologie et de la qualité (ABNORM) et la Brigade Labaal ont mené conjointement, une opération de contrôle des produits de grande consommation dans les quartiers Samandin et Pagalayiri de Ouagadougou, mercredi 19 août 2026.

Cette sortie s'inscrit dans une dynamique constante de répression des fraudes commerciales. Sur des lieux de distribution et dans des entrepôts, les agents ont examiné minutieusement, le riz, le sucre, le savon, la farine de blé et l'huile. Il est ressorti du constat, le non-respect des prix règlementés, le non affichage des prix conformément à la règlementation et aussi des cas de produits périmés.

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Sur 6 boutiques visitées, 4 fermées

A l'issue de la visite, 4 boutiques ont été fermées jusqu'à ce que les contrevenants s'acquittent d'amendes à payer. Ces derniers ont également été réquisitionnés pour effectuer des travaux d'intérêt général afin de réparer le préjudice causé aux consommateurs. Selon le coordonnateur de la BMCRF, Sanibè Faho, un entrepôt clandestin dissimulé dans une cour d'habitation a été découvert dans le quartier Samandin. « Ce site abritait près de 100 tonnes de riz local et de riz importé non déclarées, destinées à la spéculation sur le marché », a-t-il poursuivi.

Il a expliqué également que face à ces manquements jugés majeurs, le point de vente et le dépôt clandestin ont été immédiatement mis sous scellé conformément à la réglementation. « L'établissement restera fermé jusqu'au paiement des pénalités financières et à la régulation administrative complète du commerce, », a-t-il laissé entendre. Pour le directeur de l'ABNORM, Issa Sawadogo, leur présence au côté de la BMCRF a été de s'assurer du respect du poids des marchandises vendues aux consommateurs.

Outre les infractions liées au stockage illégal et au manque de transparence documentaire, il a souligné que les équipes ont relevé des anomalies sur le poids de certains sacs de riz et procédé à la saisie des denrées périmés. « Nous appelons les acteurs au respect des exigences réglementaire en termes d'affichage des prix et de conformité du poids, », a-t-il déclaré.

A écouter le coordinateur de la BMCRF, l'objectif est d'assainir le marché national tout en envoyant un signal fort aux commerçants indélicats. Cette énième sortie fait suite à la conférence de presse du ministre en charge du commerce, tenue le lundi 10 août dernier, au cours de laquelle, il a été annoncé des mesures fermes contre la spéculation et la hausse illégitime des prix des produits de grande consommation. Il a aussi précisé que les contrôles vont couvrir tous les quartiers de Ouagadougou ainsi que les autres régions.