Burkina Faso: Football féminin - L'AS Police renforce l'autonomisation de 110 jeunes filles

20 Août 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Pengdwendé Achille Ouédraogo

L'AS Police a lancé, jeudi 20 août 2026 à Ouagadougou, un atelier de formation consacré à l'« Autonomisation de la jeune fille à travers le football ». Pendant 48 heures, 110 jeunes filles issues de différents clubs sont outillées sur des questions liées à la santé, à l'éducation, à l'hygiène, à la discipline et à la prévention des violences basées sur le genre.

Faire du football un outil d'éducation et d'autonomisation au-delà de la performance sportive. C'est l'objectif de cette initiative de l'AS Police, qui entend accompagner les jeunes joueuses dans leur parcours sportif, scolaire et social.

A l'ouverture des travaux, la responsable de l'équipe féminine de l'AS Police, Isabelle Ouangraoua née Sawadogo, a souligné que l'autonomisation ne se limite pas à être une bonne footballeuse. Elle passe également, selon elle, par la connaissance de soi, la discipline, le sens des responsabilités et la capacité à faire de bons choix.

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La marraine de l'activité, la commissaire divisionnaire de Police Natacha Sawadogo née Zoungrana, a présenté le football comme une « véritable école de vie ». Elle a invité les jeunes filles à croire en leurs capacités, à poursuivre leurs études et à oser prendre des responsabilités. La patronne de la cérémonie, l'inspectrice générale de Police Marie Denise Drabo née Sebgo, a, quant à elle, insisté sur la nécessité de concilier pratique sportive, études, santé, vie familiale et vie sociale.

Elle a également mis en avant les enjeux liés à la santé sexuelle et reproductive et à l'hygiène menstruelle. Des échanges avec des personnes-ressources et un mentorat sont prévus durant les deux jours de formation afin de permettre aux participantes de bénéficier de conseils et d'expériences utiles à leur parcours.

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