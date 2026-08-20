Congo-Kinshasa: Assemblée Provinciale du Kongo Central - Première réunion du Bureau après l'interprétation de l'arrêt R. Cons. 2629 pour un plénière

Le Bureau de l'Assemblée provinciale du Kongo Central a tenu, ce mardi 18 août 2026, sa première réunion depuis l'interprétation de l'arrêt R. Cons. 2629 de la Cour constitutionnelle, qui a consacré la réhabilitation de l'Honorable Papy Mantezolo Diatezua à la tête de l'organe délibérant provincial.

Cette réunion a réuni trois membres du Bureau, à savoir le Président Papy Mantezolo Diatezua, le Vice-président Pierre Kabangu ainsi que le Rapporteur adjoint Guylain Panzu, qui a livré le compte rendu de la rencontre.

Deux points au centre des échanges

Deux principaux points figuraient à l'ordre du jour. Le premier concernait la communication du Président du Bureau, qui a pris acte de l'arrêt d'interprétation rendu par la Cour constitutionnelle.

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Le deuxième point était consacré à l'examen des dossiers relatifs à la convocation d'une session extraordinaire de l'Assemblée provinciale.

À l'issue des discussions, le Bureau a décidé de convoquer cette session extraordinaire pour le 26 août 2026.

Trois matières au programme

il s'agira, au cours de cette session d'examiner le projet d'érection de la cité de Nkamba en ville sainte ; la réintégration et la validation des mandats de certains députés provinciaux et, enfin, la reddition des comptes de l'exercice 2025.

Cette décision marque ainsi la volonté du Bureau de relancer le fonctionnement de l'Assemblée provinciale après la période de perturbations institutionnelles.

Papy Mantezolo appelle à la paix et au travail

Prenant la parole à l'issue de la réunion, le Président Papy Mantezolo a lancé un appel à la paix, à la collaboration et au travail au sein de l'Assemblée provinciale.

Il a estimé que le temps perdu n'a pas été bénéfique à la population du Kongo Central et a invité les membres du Bureau, qu'il dirige, à donner l'exemple aux autres députés provinciaux ainsi qu'à l'ensemble des collaborateurs de l'institution.

Pour le Président de l'Assemblée provinciale, la priorité est désormais de permettre à l'institution de reprendre pleinement ses activités et de se consacrer aux préoccupations de la population.

« Nous voudrions qu'à la fin de cette année, à l'occasion de l'organisation de la conférence des Gouverneurs à Matadi, le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi trouve que les Bena-Kongo sont unis et travaillent pour accompagner sa vision », a déclaré l'Honorable Papy Mantezolo.»

Avec la convocation de cette session extraordinaire, l'Assemblée provinciale du Kongo Central entend donc tourner la page des difficultés institutionnelles et renouer avec son travail législatif et de contrôle, dans un esprit de paix, d'unité et de collaboration.