Congo-Kinshasa: Sur fonds propres de la Fondation Gekoko Mulumba (FOGEKO), un hôpital moderne en construction à Kingabwa

Les habitants de Kingabwa souffrent énormément pour accéder aux soins médicaux appropriés, par manque d'un établissement hospitalier bien équipé et doté de tous les services pour la prise en charge des malades. Bientôt, cette situation ne sera qu'un simple souvenir. Pour cause, un grand hôpital moderne est en construction dans ce quartier de la commune de Limete.

Et c'est le Sénateur Gérard Gekoko Mulumba qui, au nom de sa Fondation (FOGEKO), a procédé, lundi 17 août 2026, à la pose de la première pierre, marquant ainsi le démarrage officiel des travaux de construction d'un bâtiment de cinq niveaux devant abriter l'Hôpital ARYA.

En initiant ce projet à impact visible, Gérard Mulumba montre sa ferme volonté d'oeuvrer en faveur de l'amélioration de l'accès aux soins de santé au bénéfice de la population de son fief de Kingabwa, en particulier, et de l'ensemble de la ville-province de Kinshasa.

Dans son mot de circonstance, le Vice-président de la Fondation Gekoko a insisté sur la nécessité pour cet établissement hospitalier en chantier de « rendre des prestations médicales accessibles à toutes couches de la population ».

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Pour sa part, le médecin chef de la zone de santé de Kingabwa a salué l'implication de Gérard Mulumba dans les actions locales dans le domaine de la santé.

« L'Honorable Gekoko Mulumba a toujours été présent lors de nos campagnes de sensibilisation et de vaccination. Cette initiative vient renforcer les efforts déjà engagés dans notre zone de santé », s'est-il félicité.

Cette initiative vient renforcer les efforts déjà engagés dans notre zone de santé », a-t-il souligné. Du côté des notables du quartier Kingabwa, ce projet est accueilli comme une réponse à un besoin longtemps exprimé.

« Notre population a souvent été obligée de parcourir des longues distances pour accéder à certains soins. Cet hôpital représente un véritable soulagement », a déclaré l'un d'eux.

Même enthousiasme chez les habitants de Kingabwa. « Nous voulons un hôpital proche, moderne et surtout accessible. Si les soins restent à la portée des familles, ce sera une grande avancée pour Kingabwa », témoigne un résident, interrogé par nos reporters. Notons que l'Hôpital moderne ARYA de Kingabwa comprendra plusieurs services spécialisés (service d'urgences, médecine interne, chirurgie, pédiatrie, gynéco-obstétrique, réanimation, soins intensifs, imagerie médicale et maternité) et sera doté d'équipements médicaux modernes (notamment l'IRM, l'échographie et la radiologie) ainsi que des ambulances médicalisées.

Au-delà du béton et des murs qui sortiront bientôt de terre, l'Hôpital moderne ARYA porte une promesse, à savoir : permettre à une femme d'accoucher dans de bonnes conditions, à un enfant d'être soigné près de chez lui et en cas d'urgence d'être pris en charge en temps réel, sans attendre.