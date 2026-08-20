La Croix-Rouge de la République Démocratique du Congo a officiellement démarré hier, mercredi 19 août, son Assemblée générale ordinaire 2026, à Kinshasa. Prévue jusqu'au vendredi 21 août, cette session réunit, entre autres, les membres du Comité de direction et les Présidents provinciaux de cette organisation humanitaire. L'objectif des assises est d'évaluer les actions engagées durant les mois écoulés, d'identifier les défis humanitaires persistants et d'harmoniser les stratégies pour renforcer la résilience de la CRRDC.

La cérémonie du lancement de l'Assemblée générale ordinaire 2026, tenue dans la salle Garamba du bâtiment administratif du Gouvernement, dans la commune de Lingwala, a aligné une particularité déterminante, marquée par une forte présence des Délégués du Comité International de la Croix-Rouge (CICR), de la Fédération Internationale de la Croix-Rouge (FICR) ainsi que des représentants du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Soutien aux actions humanitaires de la CRRDC

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Dans son allocution, le Chef de la Délégation de la FICR n'a boudé aucun plaisir pour saluer les efforts déployés en vue de l'organisation de l'Assemblée générale ordinaire de la Croix-Rouge de la RDC en ce mois d'août 2026. Selon lui, un tel exercice joue un rôle central dans le renforcement de la culture de transparence, de redevabilité et de bonne gouvernance au sein d'une Société nationale. Saisissant l'occasion, il a exprimé, solennellement, l'engagement de la FICR à appuyer en permanence les capacités opérationnelles de la Croix-Rouge de la RDC dans une large ambition d'accélérer la matérialisation des priorités de la Stratégie 2030 de l'organisation humanitaire.

« Dans un contexte marqué par les conflits persistants dans l'Est de la RDC, les déplacements de populations, les crises sanitaires récurrentes et les effets du changement climatique, il est nécessaire de renforcer la résilience des communautés et les capacités institutionnelles de la Croix-Rouge de la RDC. Dans cet environnement complexe, les acteurs locaux demeurent les premiers à répondre aux besoins humanitaires. Grâce à son ancrage communautaire et à l'engagement de ses volontaires, la Croix-Rouge de la RDC joue un rôle central dans l'accès aux populations les plus vulnérables, l'accompagnement des communautés et le renforcement de leur résilience », a-t-il indiqué, dans son mot.

Assemblée générale ordinaire aux enjeux multiples

Moment fort de la cérémonie, l'intervention de M. Grégoire Mateso, Président national de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, a brossé les contours de l'Assemblée générale ordinaire 2026. Il a rappelé le contexte de la tenue de ces assises, marquée notamment par la résurgence de l'épidémie d'Ebola, les conflits armés dans l'Est de la RDC et les déplacements de populations, invitant les participants à engager des échanges plus constructifs, dans l'unité, l'entente et la responsabilité, pour élaborer des mesures susceptibles de mettre la CRRDC à la hauteur de sa mission d'assistance des communautés vulnérables sur l'étendue du territoire national.

« Cette Assemblée générale constitue un moment important pour notre société nationale. Elle nous permet d'évaluer le chemin parcouru, examiner nos défis et surtout de définir ensemble les orientations nécessaires pour mieux répondre aux besoins des communautés. En tant qu'auxiliaire de pouvoir public dans le domaine humanitaire, la Croix-Rouge de la RDC demeure engagée dans la réponse aux urgences sanitaires, aux épidémies, aux conflits, aux déplacements de populations et aux catastrophes. Notre action repose sur les principes fondamentaux du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui guident notre engagement pour servir l'humanité », a-t-il démontré, dans sa communication du jour.

Hommage aux volontaires

Dans un langage sans équivoque, Grégoire Mateso a fait l'oeuvre utile de rendre un hommage émouvant aux volontaires de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo pour leur engagement en faveur des sept principes chers à Henry Dunant. Poursuivant le même registre, il a fait observer un moment de silence en mémoire de trois secouristes emportés, dernièrement, par la maladie à virus Ebola en Ituri, réaffirmant son soutien à ces milliers de volontaires qui, au péril de leur vie, ne cessent d'apporter réconfort, soulagement et encadrement aux populations en détresse.

« Je voudrais saisir cette occasion pour rendre un hommage particulier à nos milliers de volontaires qui, souvent, dans des conditions difficiles, sont présents auprès des communautés pour apporter secours, assistance et réconfort. Nous avons également une pensée particulière pour les volontaires qui ont perdu la vie dans l'accomplissement de leurs missions, notamment les trois volontaires décédés lors de la riposte contre la maladie à virus Ebola en Ituri », a-t-il ajouté.

Renforcer la formation du personnel humanitaire

Face aux multiples difficultés que traversent les populations, principalement celles vivant dans les zones en proie à l'insécurité et à la crise sanitaire due à la résurgence de la maladie à virus Ebola, le Président national Grégoire Mateso a formulé une demande pressante en faveur de la résilience des responsables provinciaux de la Croix-Rouge de la RDC pour renforcer la formation du personnel humanitaire et promouvoir les pratiques de bonne gouvernance.

« Notre responsabilité est désormais de renforcer notre société nationale, améliorer la formation et la protection de nos volontaires, consolider nos capacités opérationnelles, renforcer notre gouvernance, développer davantage notre présence auprès des communautés. Cette assemblée doit être également l'occasion de renforcer notre cohésion et notre collaboration avec le pouvoir public, le Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et l'ensemble de nos partenaires. Je souhaite que nos travaux se déroulent dans un climat de sérénité, de dialogue, de responsabilité, d'unité et que les résolutions qui en découleront contribuent, concrètement, à l'amélioration de notre action humanitaire... A vous tous, je lance un appel à l'unité, au dévouement et à la responsabilité », a déclaré le Président national de la CRRDC, avec clarté.

Félix Tshisekedi derrière les actions humanitaires en RDC

Auxiliaire patenté des pouvoirs publics, la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo s'appuie sur le soutien des dirigeants étatiques pour mieux accomplir sa mission d'assistance aux communautés à travers le territoire national. Durant sa deuxième intervention, peu avant de libérer le plancher pour la présentation de la situation des entités provinciales de la CRRDC, M. Grégoire Mateso l'a reconnu avec fierté, rendant un vibrant hommage au Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son attention croissante en faveur de l'action humanitaire au Congo. Il a également salué l'accompagnement du Gouvernement, dirigé par la Première Ministre Judith Suminwa, envers son organisation face aux multiples défis sanitaires et humanitaires que traverse le pays.

« Dans un environnement marqué par des crises multiples, cet accompagnement institutionnel. Il traduit également la reconnaissance du rôle de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo en sa qualité d'auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire », a-t-il nuancé, avant de renchérir : « Notre vision est celle d'une société nationale forte, crédible, autonome, proche des communautés et capable de répondre efficacement aux défis humanitaires et au développement de notre pays. Cette ambition est notamment portée par notre plan stratégique de développement 2024-2028, qui oriente nos efforts vers le renforcement de notre impact et la durabilité de nos interventions ».

Création d'un Secrétariat permanent en charge des instituts académiques et scolaires de la CRRDC

Dans le cadre de son plan stratégique 2024-2028, la Croix-Rouge/RDC attache une grande importance à la relève et à la crédibilité de ses interventions. Un objectif qui, pour se concrétiser, passe notamment par la formation. Ainsi, dans son message, devant les Présidents provinciaux réunis en masse à l'Assemblée générale ordinaire à Kinshasa, le Président national Grégoire Mateso a annoncé solennellement la création d'un Secrétariat permanent qui aura pour mission de piloter, de coordonner et de réguler les instituts académiques et scolaires de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo pour assurer le renforcement des capacités du personnel humanitaire et garantir une mobilisation accrue des ressources.

« Former la relève, transmettre les principes humanitaires et développer les compétences constituent des investissements indispensables pour assurer la crédibilité de notre société nationale », a argumenté, dans un ton soutenu, Grégoire Mateso, Président nationale de la CRRDC.