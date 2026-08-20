Congo-Kinshasa: Le Gouvernement démarre les concertations d'arbitrage pour l'élaboration de l'Avant-projet de Budget 2027 !

Le Gouvernement de la République, dirigé par Judith Suminwa Tuluka, Première Ministre, vient d'engager un envol important dans la concrétisation de ses obligations étatiques. Depuis mardi dernier, en effet, Adolphe Muzito Fumutshi, Vice-Premier Ministre en charge du Budget, a lancé la réunion consacrée aux arbitrages des prévisions de recettes à retenir en vue de l'avant-projet de loi finances 2027. Adolphe Muzito a reçu tour à tour le ministre des Mines, les représentants du ministère du Portefeuille, ceux du ministère des Transports, ceux de l'Environnement ainsi que le ministre des Postes et Télécommunications.

Autour du Vice-Premier ministre du Budget et du Vice-ministre Elysé Bokumwana, les membres du gouvernement ainsi que les responsables des administrations ont discuté des perspectives de mobilisation des recettes, suivant les objectifs arrêtés par le gouvernement, sous la coordination de la Première ministre Judith Suminwa.

Les échanges ont essentiellement concerné les stratégies à déployer pour une mobilisation accrue des recettes. Dans un système fiscal déclaratif, un suivi appuyé des administrations auprès des assujettis permettra d'augmenter sensiblement les recettes publiques. Des équipes administratives et techniques devront se déployer, en vue de capter des flux financiers. Ces déploiements seront désormais pris en charge par le Trésor public. Une réforme d'Adolphe Muzito pour plus d'efficacité dans la collecte des recettes, saluée par les administrations.

« Le Vice-Premier ministre, ministre du Budget vient de nous dire clairement, par rapport à nos préalables entendus par-là, des missions de contrôle sur le terrain. Et, cette fois-ci, ça sera une première : c'est le Trésor public qui va prendre ça en charge. Et cela nous rassure pour dire que nous allons vraiment faire augmenter les recettes du ministère des Transports. Donc, les recettes seront sensiblement augmentées, puisque nous aurons des missions de contrôle sur le terrain », s'est réjoui Nicolas Nkan, secrétaire général ad intérim au ministère des Transports.

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Même satisfaction du ministre des Mines. Louis Watum s'est félicité de l'engagement d'Adolphe Muzito en vue d'accompagner le secteur des Mines pour plus de recettes. « Nous avons reçu une oreille attentive auprès de Son Excellence le Vice- Premier ministre. Parce que c'est vrai, nous allons aller dans des recettes accrues, mais également des moyens plus conséquents seront mis à notre disposition. Comme vous le savez, il faut une forte présence sur le terrain, il faut un inspectorat général des Mines qui est bien outillé, une administration qui est bien outillée, et tout cela demande de déployer du personnel sur le terrain, de les équiper, de les motiver, afin qu'ils fassent du bon travail et qu'ils puissent arrêter cette hémorragie », a indiqué le ministre des Mines.

Le même recadrage technique a été adressé au ministère de l'Environnement, Développement durable et Économie du climat. Conformément à la vision du Président de la République Félix Tshisekedi, ce portefeuille doit être au coeur d'un accroissement conséquent des recettes, à travers le crédit carbone et une politique offensive dans le secteur. Le ministère devrait générer 300 milliards de francs congolais dans le budget 2027.

Dépasser les assignations est donc le mot d'ordre que Muzito et ses hôtes ont défini pour le budget 2027, en vue de réaliser le programme du gouvernement. Le ministre des Postes et Télécommunications assure que son portefeuille mobilisera davantage, avec l'accompagnement du ministère du Budget.

« Le Vice-Premier ministre a pris l'engagement de nous servir assez des moyens. Si on arrive à nous donner assez des moyens, nous allons aller au-delà des recettes, puisque, pour preuve, ce qu'on nous a assigné pour l'exercice 2026, nous sommes allés au-delà des prévisions. Donc, on ne peut pas aller mobiliser assez si on n'a pas des moyens qui nous permettront de pouvoir mobiliser. La grande stratégie serait de donner des moyens pour qu'on cherche assez des moyens pour l'État ».

Ces ministères, services d'assiettes, s'inscrivent dans la nouvelle vision d'accroissement des recettes locales pour le budget 2027.