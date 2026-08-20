Congo-Brazzaville: Offre de santé

Assurer une répartition équilibrée des infrastructures et du personnel de santé sur l'ensemble du territoire national suppose tout à la fois une mise à niveau et un entretien régulier des plateaux techniques des hôpitaux et une formation continue des personnels dédiés pour répondre aux besoins réels des patients. L'accès aux soins désignant la possibilité pour chaque Congolais de disposer des services de santé adaptés, rapprocher la population des hôpitaux doit donc demeurer un objectif à court et moyen terme.

La dimension de l'accès aux soins, la disponibilité des professionnels de santé et la proximité géographique des structures médicales font désormais partie des priorités des pouvoirs publics. La construction des hôpitaux généraux dans les chefs-lieux des départements constitue aujourd'hui la preuve de cet engagement.

Cependant, consolider cette ambition invite à des partenariats public-privé capables d'accompagner cet élan. La construction de l'hôpital de référence d'Ollombo par les sociétés pétrolières Perenco-Congo et Congorep en est une illustration de la coopération dans ce secteur vital où le sous-financement pour l'acquisition des équipements modernes fait souvent défaut dans les grands établissements sanitaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De façon pratique, promouvoir la santé implique, outre la construction des centres de santé intégrés, la mise en place de structures mobiles comme les médicobus qui permettront d'atteindre la population isolée, dépourvue de moyens de payer tant les actes médicaux que les médicaments. Procéder de la sorte permettra une prévention primaire des maladies et, par conséquent, des épidémies.