Congo-Brazzaville: 2e congrès de la DRD - Le parti affûte ses armes pour les futures échéances

Le deuxième congrès de la Dynamique républicaine pour le développement (DRD) s'est achevé, le 19 août, au Palais des congrès de Brazzaville, avec la réélection de Hellot Matson Mampouya à la présidence du parti. Placé sur le thème « Unis dans l'amour fraternel, l'entente et la concorde, transformons le présent pour batîr l'avenir », ce rendez-vous statutaire a aussi permis aux 835 congressistes de renouveler l'ensemble des instances dirigeantes et de définir les grandes orientations stratégiques pour les échéances à venir.

Prenant la parole après sa réélection, le président Hellot Matson Mampouya s'est montré particulièrement optimiste quant à l'avenir de sa formation politique. « Une pensée m'habite, celle d'avoir retrouvé une famille réunie, enthousiaste, vivant en phase dans la poursuite d'un idéal commun. J'ai entendu des messages qui renouvellent l'engagement et traduisent des ambitions claires tendant à redonner à notre parti force et vigueur en vue des victoires futures », a-t-il déclaré aux congressistes.

Le président réélu a insisté sur l'impératif d'un nouvel élan pour la DRD. « Nous sommes convaincus, au regard des échanges que nous avons eus, que désormais nous venons de prendre un nouvel élan. Nous n'avons aucun doute que, désormais, chacun prendra véritablement sa place et jouera sa partition pour que nous puissions tous regarder de l'avant, en nous engageant avec détermination sur le terrain pour que nous puissions triompher dans les compétitions dans lesquelles nous allons devoir nous engager », a indiqué Hellot Matson Mampouya. Il a salué, par ailleurs, la présence et la participation des partis de la majorité présidentielle dont fait partie la DRD, à travers les messages de soutien et d'encouragement qu'ils ont témoignés lors de la cérémonie d'ouverture pour l'unité et de la solidarité de la coalition au pouvoir.

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Hellot Matson Mampouya a réaffirmé le soutien indéfectible de son parti au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, saluant ses efforts en faveur de la paix, de l'unité, de la concorde nationale ainsi que pour la construction et le développement du pays. Il a également félicité les militants pour leur participation active à la victoire éclatante à la dernière élection présidentielle et s'est réjoui des réalisations accélérées observées sur le terrain sous l'impulsion du chef de l'État.

Il a invité les congressistes venus de l'extérieur du pays à être de véritables relais pour traduire de façon concrète, auprès des militants et sympathisants, les conclusions des travaux. Il a assuré que des liens beaucoup plus proactifs allaient désormais s'établir entre les structures départementales et la direction nationale, les présidents départementaux étant membres de droit du Bureau national du parti.

« Désormais et de manière structurelle, la relation permanente est établie avec les structures départementales qui, dorénavant, devront s'inscrire dans un dynamisme qui ne pourra plus s'essouffler, parce qu'ensemble on se donnera la main pour que cela marche », a-t-il insisté.

Outre la présidence du parti, les instances nationales ont été restructurées avec l'élection tour à tour des membres du Conseil national, du secrétaire général, du bureau national, du secrétariat exécutif et des membres de la commission nationale d'évaluation et de discipline.

Évoquant l'avenir, le président de la DRD a donné rendez-vous aux congressistes pour le prochain congrès dans cinq ans, tout en prenant l'engagement de faire en sorte que le Conseil national tienne régulièrement ses sessions annuelles, permettant ainsi de bénéficier des orientations issues de l'ensemble des structures du parti sur tout le territoire.